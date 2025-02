Jordy Spyt tekent levensverhaal Yannick (61) op voor Memento: “Ik ben nu tot inkeer gekomen”

Binnenkort kan iedereen met een kunstminnend hart opnieuw z’n weg vinden naar Memento in Kortrijk. Een van de projecten die tot stand kwamen in het licht van het woordkunstenfestival is Levenslopen. Daarvoor werden vijf leden van het Collectief van de Letterzetter gekoppeld aan een senior met een indrukwekkend levensverhaal. Wij ontmoetten sociaal-cultureel werker Jordy Spyt (30) en de extravagante rebel Yannick Stone (61) voor een openhartig interview.

Onderweg naar het interview in de Kortrijkse buurtbib De Bildings klinkt Timothée Chalamets moderne versie van Like a rolling stone van Bob Dylan op de radio. Het kan haast niet symbolischer, maar tien minuten later interviewen we Yannick Stone (61), een Kortrijkzaan die het leven heeft geleid van een rolling stone.

Eind december kwam Yannick voor het eerst in contact met Kortrijks lid van het Collectief van de Letterzetter Jordy Spyt (30), die samen met Els Ghyselick aan Yannick gekoppeld werd in het kader van het Levenslopen-project, een onderdeel van het woordkunstenfestival Memento. Hij geeft zelf aan dat het gesprek met de twee kunstenaars voor hem heel waardevol was. “Bij dat eerste contact is echt alles er uitgekomen. De mensen moeten weten wat ik meegemaakt heb.”

Turbulent leven

Stellen dat Yannick een zwaar leven heeft gekend, is zelfs een understatement. Het slachtoffer van overspel in twee verschillende relaties, twintig jaar in de psychiatrie, een drugsverslaving… “Op een gegeven moment werd ik zelfs verdacht van een moord!” In een krantenartikel zullen we zijn biografie alleszins niet volwaardig uit de doeken kunnen doen, maar de tekst die Jordy schreef naar aanleiding van hun kennismaking in december vat alles wel goed samen. In De Bildings oreert Jordy voor het eerst de voorlopige versie van de autofictieve tekst die hij maakte: Het turbulente en bipolaire leven van Yannick Stone. Het is een symfonie van een leven met observaties, verwijzingen naar songteksten, definities…

“Mijn naam is Yannick”, begint het. “Ik kwam tot leven als een steen die door mijn moeder werd geworpen op de dag dat president Kennedy werd vermoord (vrijdag 22 november 1963, red.).” Jordy draagt de literaire tekst voor. De steen is een terugkerend element in het kortverhaal. Yannick keek, luisterde en zag dat het goed was. Hij bedankt Jordy. Er zit zelfs een vertaald stuk van het nummer Dream on van Aerosmith in. Yannick is een grote rockfan. “CCR, Bob Dylan, Fleetwood Mac en natuurlijk The Rolling Stones zijn mijn grote idolen. Het zijn de grootmachten van de oude rock!”

Kunstenares Els Ghyselick maakte een beeldend kunstwerk over Yannicks levensloop. Ze liet zich daarvoor onder andere inspireren op De tuin der lusten, het laatmiddeleeuwse drieluik van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch. Over de exacte betekenis van het oorspronkelijke werk zijn de meningen verdeeld, maar het beeldt alleszins de lusten der mensheid af: een dankbaar beginpunt om Yannicks vorige leven te vereeuwigen.

Sinds het traject met Jordy en Els is Yannick immers tot inkeer gekomen. “Ik gebruik al jaren geen drugs meer, maar was wel nog zwaar alcoholverslaafd. Ik ben er nu mee aan het stoppen. Op dit moment (6 februari, red.) heb ik al twee weken niet gedronken. Het helpt ook wel dat er zoiets als Tournée Minérale is.” Diep vanbinnen zal hij echter altijd een rolling stone blijven. “Ik ben een extravagante rebel. Ook al ben ik nuchter, mijn karakter blijft hetzelfde”, lacht hij.

Like a rolling stone

Wat kunst allemaal niet teweeg kan brengen. Jordy is naast lid van het Collectief van de Letterzetter ook sociaal-cultureel werker. Hij heeft een duidelijke visie van wat kunst kan doen. “Ik schrijf voor de mensen. Het gaat in se over verbinding zoeken in vervreemding. Al van in het begin nam ik Yannick serieus, hij had daar nood aan. Maar de meeste mensen willen niet kijken naar degenen die in de marges van de samenleving zitten.” Na al die jaren vindt Yannick nu zijn direction home. Hij was vroeger actief bij bands als De Kreuners en The Scabs en zal binnenkort opnieuw met eigen muziek komen.

Het Collectief van de Letterzetter werkte samen met leden van het Coupee Collage Collective voor het Levenslopen-project. Aya Sabi is mentor van het project en stadsdichter van Kortrijk Myriem El-Kaddouri cureert Memento. Het volledige werk over Yannick Stone (tekst van Jordy Spyt en beeld van Els Ghyselick), en ook het werk van de andere duo’s, wordt tentoongesteld in de 4n20 tijdens en na het Memento-festival tot 30 maart 2025. De tekst wordt gepubliceerd in het festivalboek. Memento loopt van 14 tot en met 16 maart.

Yannick Stone is een alias. De echte naam is gekend bij de redactie.