Joke Lefevere stelt boekenboxen op maat samen

Wie voor de eindejaarsfeesten nog een origineel cadeau zoekt, vindt misschien zijn gading in de boekenbox van Joke Lefevere.

“Leuk om te geven, maar ook gewoon voor jezelf”, verzekert Joke, die haar boekenbox eind deze week lanceert. Ooit won Joke Lefevere de Junior Journalistenwedstrijd en verkondigde ze overal dat ze schrijver wou worden. Nu geeft Joke haar liefde voor taal, letters en woorden door in het Nederlands en het Duits aan 17- en 18-jarigen in het college van Torhout. Schrijven doet ze ook nog, Joke is copywriter en je kan bij haar terecht voor socialmediamanagement.

‘Spaar de spotvogel’

“De leeskriebel is er altijd geweest. Het liefst van al zit ik met een boek in mijn favoriet leeshoekje”, vertelt Joke die deze zomer in samenwerking met de bibliotheek ook een vierdaags boekenkamp organiseerde. Daarnaast is er nog haar geesteskind Bookalicious waarmee Joke via nieuwsbrieven haar liefde voor boeken aan zoveel mogelijk mensen doorgeeft. “Daar krijg ik heel fijne reacties op. En die reacties brachten me naar de volgende stap, namelijk de samenstelling van een boekenbox, ideaal als geschenk of gewoon voor jezelf. De box bevat lokale producten, zoals een boekenwijzer van Karta, Belgische chocolade, een theelichtje en thee. En natuurlijk ook een boek. Ik koos voor Spaar de spotvogel van Harper Lee, misschien beter bekend onder de originele titel To kill a Mockingbird. Het is nog altijd een van mijn favoriete boeken, met een mooi hoofdpersonage en een – nog steeds – actueel thema”, gaat Joke verder. “Met de inhoud van de boekenbox ga je dus voor een totale leeservaring. De standaard boekenbox kost 40 euro, maar kan ook naar keuze worden samengesteld of uitgebreid, volgens smaak en budget.”

Relatiegeschenk

Verder richt Joke zich nog tot bedrijven, die de box als origineel eindejaars- of relatiegeschenk willen aanbieden. “De boekenbox wordt eind deze week gelanceerd en is te koop via mijn website”, besluit Joke. “Je kan hem bij mij ophalen of laten opsturen met de post. Op 16 en 17 december neem ik ook deel aan het evenement Kerstsfeer van Unizo Kortemark.”

Info via www.bookalicious.be.