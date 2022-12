Johan Germonpré vindt een verbond vanaf de oerknal

Is er leven na de dood? Wat is onze toekomst? Die vragen stellen we ons allemaal. De oud-leraar wetenschappen Johan Germonpré denkt het antwoord gevonden te hebben. In zijn boek ‘Wetenschap en spiritualiteit: een verbond vanaf de oerknal’ gaat hij belangrijke levensvragen niet uit de weg.

“Al in mijn jeugd wou ik weten hoe de wereld in elkaar zat. Mijn katholieke opvoeding gaf mij niet alle antwoorden, daarom ben ik wetenschappen gaan studeren” zegt Johan Germonpré (67), die leraar chemie, fysica, biologie en aardrijkskunde aan OLVA was.

“Toen ik ‘Het verschijnsel mens’ van Pierre Teilhard de Chardin – een boek waarvoor hij in de jaren ‘80 in de ban van de kerk geslagen werd – las, zijn mijn ogen opengegaan. Hij was de eerste schrijver die de synthese maakte tussen wetenschap en spiritualiteit. Wij denken doorgaans dat geloof en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar er zijn veel meer raakvlakken dan we denken. Jarenlang heb ik mij door zelfstudie verdiept in de moderne wetenschappen: de evolutieleer, de kwantummechanica en de relativiteitsleer. Zo probeerde ik een antwoord te vinden op de zin van het leven: hoe is alles ontstaan? Is er leven na de dood?”

“De antwoorden die de wetenschappen formuleren zijn verbluffend gelijklopend met de grote religies. Ik heb geprobeerd om die synthese heel eenvoudig, voor iedereen begrijpelijk, samen te vatten. Daarnaast heb ik gesprekken met mensen, die ik ontmoet heb tijdens mijn wereldreis, in mijn boek verwerkt.”

“Op mijn 51ste nam ik een jaar loopbaanonderbreking om met mijn vrouw Christine Goethals de wereld rond te reizen: we zijn per auto tot in Pakistan geraakt, vervolgens trokken we met de fiets over de Himalaya om China door te reizen. Via Singapore en Indonesië ging het naar Australië. De terugreis verliep dwars door Syrië en Egypte tot in Kenia. Vele gesprekken over de zin van het leven heb ik genoteerd.”

“Mijn boek had bij de ‘reisgidsen’ kunnen staan, het is een mix van vele dingen. Maar het prijkt in het boekenrek ‘religie en wetenschappen’. Dat beiden niet met elkaar botsen, blijkt onder meer uit het feit dat atoomdeeltjes geen vaste plaats hebben. Waarom zou het menselijk bewustzijn dan gelokaliseerd zijn in de hersenen? De klassieke wetenschap kan dit niet aantonen! Als Albert Einstein zegt dat verleden, heden en toekomst een illusie zijn, waarom is het menselijk bewustzijn dan gebonden aan één leven? En Carl Jung zei dat er veel meer is dat enkel het zichtbare. Ik probeer aan te tonen dat het bewustzijn al vanaf de oerknal aanwezig is.”

Geen doemdenken

“In wezen zijn wetenschap, religie en humanisme hetzelfde: een eerlijke zoektocht naar het hoe en het waarom van de dingen. Ze gebruiken enkel andere beelden. Mijn boek is een poging om ze te verbinden. Uit ons verleden kunnen we onze toekomst afleiden. Dat stemt mij positief: de mens heeft al grote crisissen opgelost, hij zal dat ook doen met de klimaatopwarming. Ik doe niet aan doemdenken.”

‘Wetenschap en Spiritualiteit’ kost 24 euro. De winst gaat naar ‘Gedreven’ in Moerkerke: een woonproject voor jongvolwassenen met een beperking.

