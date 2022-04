Johan D’Haveloose schreef nieuwe thriller en toekomstroman over moorden in garages en een fluwelen dictatuur

Auteur Johan D’Haveloose doet zijn naam van veelschrijver weer alle eer aan. Alles bij elkaar schreef hij al negen thrillers, vijf kinderboeken, vijf romans en drie humorboeken. De recentste twee boeken die uit zijn pen vloeiden zijn de thriller ‘Karandash’ en de toekomstroman ‘Nikita’.

In ‘Karandash’, het negende boek van zijn thrillerreeks, vertelt D’Haveloose het verhaal van het rechercheteam Bonnard en Brunello, dat geconfronteerd wordt met een reeks moorden in Gentse ondergrondse parkeergarages. Het lijkt alsof mensen willekeurig in koelen bloede afgemaakt worden. Rechercheur Bonnard en haar team staan voor een raadsel.

Ze moeten zo snel mogelijk de dader te pakken krijgen om te voorkomen dat er een angstpsychose ontstaat bij de Gentse bewoners van appartementsgebouwen. Bovendien moeten ze proberen de flamboyante redacteur van De Gentenaar te overtuigen zijn drang naar scoops en sensatiezucht eventjes te temperen om de zaken niet nog erger te maken.

Wanneer een getuige eindelijk een vage beschrijving kan geven van de dader, zit het team op het goede spoor.

Een verplichte pil

In zijn toekomstroman ‘Nikita’ vertelt D’Haveloose dan weer het verhaal van een verboden liefde.

“Mijn roman speelt zich af in het jaar 2080”, vertelt de auteur. “Europa is omgevormd tot de DER, de Democratische Europese Republiek. De naam is misleidend, want er heerst een fluwelen dictatuur, met als enige leider de Edelmoedige Alfa. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door een tiental regeringsleden, een soort politbureau.”

“De echte romantische liefde is uit den boze, want die is contraproductief. De DER slaagt in haar opzet dankzij een samenwerking met de farmaceutische industrie, die de ACH-pil – anti-cuddling hormone – ontwikkelde. Iedereen vanaf de leeftijd van twaalf jaar moet die pil verplicht innemen, voor de camera van zijn of haar computer. Men weet nooit of men bekeken wordt.”

“Mensen hebben trouwens schrik van de in het paars geklede politie op straat, want die kan je zomaar, zonder duidelijke reden, aanhouden. Vaak wordt van die mensen niets meer gehoord”, besluit D’Haveloose.

