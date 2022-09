Johan Decadt uit Veurne bundelt 60 verhalen van naamgenoten

Johan Decadt bedacht een originele manier om zijn 60ste verjaardag te vieren… Liever dan een feestje voor vrienden en familie pende hij een boek vol met levensverhalen van naamgenoten. Een reflectie bij zijn voornaam ‘Johan’ inspireerde hem tot zijn boek ‘60 X Johan’.

Hij begon zijn niet altijd even makkelijke zoektocht naar 59 andere Johans die hun verhaal wilden vertellen. Auteur Johan legde een boeiend traject af. Hij ontmoette bekende en minder bekende streekgenoten, maar ook naamgenoten uit het hele land.

In het dagelijkse leven is Johan Decadt advocaat, maar ook als schrijver is hij niet aan zijn proefstuk toe. Als fervent sporter schreef hij eerder de geschiedenis van Atletiekclub MACW en hij bracht ook de geschiedenis uit van ‘45 jaar Balie Veurne’. “Een autobiografisch boek is wel iets helemaal anders”, vertelt Johan. “Het is niet simpel om 59 Johans bij elkaar te krijgen, en dan moeten ze nog bereid zijn om mee te werken. Je komt immers in hun privésfeer! De eerste 10, 15 contacten legde ik vrij vlot, want het waren Johans die ik persoonlijk kende. Daarna verliep alles wat moeizamer, met ook de coronapandemie die het extra lastig maakte om mensen face to face te interviewen. Gelukkig kon dat voor de laatste 15 interviews dit jaar weer wel. Een persoonlijk gesprek creëert een andere sfeer, schept een band en durft dikwijls uit te lopen tot meer dan 2 uur.”

De twee benjamins van de 59 Johans vierden dit jaar hun 38ste verjaardag, de drie oudste zijn fikse tachtigers. “Het zijn mensen uit alle klassen van de maatschappij, met heel diverse beroepen zoals imker, professor of alpacafokker”, aldus Johan. “Er waren ook enkele BV’s zoals zanger/muzikant Johan Verminnen, VRT-journalist Johan Depoortere, tv-presentator Johan Persyn en Johan Verstreken (ook politicus).

Levenswijsheden

Daarnaast heb ik ook vijf portretten geschetst van overleden Johans, zoals voetballer Johan Cruijff, journalist Johan Anthierens en Johan Van Gogh, broer van de overgrootvader van Vincent. De meeste Johans gingen met plezier op mijn vraag in. Johan Vande Lanotte haakte op de valreep af en ik vond het jammer dat ook wielrenner Johan Museeuw liever niet meewerkte. Ik heb boeiende persoonlijkheden ontmoet en veel levenswijsheden opgestoken. Ik heb met bewondering, soms verwondering, geluisterd naar al die levensverhalen van Johans. Het boek is geïllustreerd met meerdere foto’s. Stefaan Kempynck, schrijver van levensverhalen, heeft een aantal mensen uit mijn entourage aangesproken om mijn levensverhaal te schetsen.”

Naast de persoonlijke gesprekken heeft Johan Decadt ook de geschiedenis van zijn voornaam onder de loep genomen en daarvoor raadpleegde hij onder meer de heiligenkalender. Hij onderzocht ook wanneer en waarom de naam Johan populair was. (MVO)

’60 X Johan’ telt 336 pagina’s en is te koop tegen 40 euro via johan.decadt@skynet.be