Johan brengt debuutroman uit

Met zijn debuutroman ‘Ooit. Nog even leven’ bouwt auteur Johan Van den Driessche (68) een spannend en mysterieus verhaal op rond hoofdpersonage Friedeman waarbij een bepaalde ontmoeting in zijn leven een belangrijke impact op hem zal hebben.

Johan Van den Driessche is geboren en getogen in het Brusselse, maar liet zich enkele jaren geleden verleiden door de charme en de weldoende zeelucht van De Panne waar hij zijn nieuwe thuis heeft gevonden. Nog altijd is hij in het internationale zakenleven actief als bestuurder van vennootschappen. “Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar het is heel afwisselend en divers”, vertelt Johan. “Een van mijn mandaten is momenteel het bedrijf Hydroscan, gespecialiseerd in Smart Water Management. Actueler kan niet: ze ontwikkelen software waarmee de impact van overstromingen kan voorspeld worden, tot op straatniveau!”

Enorme vrijheid

In het kleine jongetje Johan sluimerde het schrijverstalent al… “Op school schreef ik graag verhaaltjes, ik was bezig met muziek en in de klas was ik de spelleider. Drie zaken waarvan is gebleken dat ze later perfect bij me pasten. In mijn carrière heb ik al heel wat geschreven, maar dan non-fictie. Mijn debuutroman is mijn eerste fictiewerk. Alles kan bij fictie, en dat maakt het aantrekkelijk. Het geeft je een enorme vrijheid voor wendingen. Het verhaal van ‘Ooit’ is een kapstok voor een vraag die me al lang triggert: stel dat onze toekomst zou vastliggen, in welke mate beïnvloedt ze dan ons gedrag vandaag? Ons verleden, de manier waarop we dat kunnen ontcijferen, en wat er voor ons in het verschiet ligt, is een grote indicator van wat ons huidige gedrag is. Het hoofdpersonage Friedeman maakt een ontmoeting mee waarvan hij meent dat hij bepaalde conclusies kan trekken voor zijn toekomst. Het is een ontmoeting die hem van zijn stuk brengt, die hem een mokerslag

“Ik heb voor een mysterieuze, spannende opbouw gekozen: het verhaal speelt zich vandaag af, wanneer Friedeman, op het toppunt van een internationale carrière, op de Eurostar naar Londen stapt. De lezer ontdekt via flashbacks wie Friedeman is en welke ontstellende gebeurtenis hem van zijn stuk heeft gebracht, en die hem dwingt om na te denken over zijn leven. Het gaat om de psychologische evolutie van Friedeman, die uiteindelijk in een negatieve spiraal belandt. Daarbij spelen drie vrouwen een belangrijke rol. Een rode draad in het verhaal is muziek, omdat muziek voor mij de taal is van wat je niet kunt zeggen, een citaat dat ook letterlijk in het boek staat. De muziekstukken waarnaar ik verwijs in het boek, heb ik voor mezelf op cd gezet. Ik hoop trouwens ook nog wel iets met muziek te doen! Het boek is niet autobiografisch, hoewel ik wel de omgevingsfactoren uit het bedrijfsleven gebruik die me bekend zijn. Het is geen filosofisch werk, maar wel komen er filosofische levensvragen aan bod. Mijn schrijfstijl is vrij direct en puntig, net zoals ik zelf in elkaar zit.”

Extra dimensie

De titel ‘Ooit’ heeft Johan doelbewust gekozen. “’Ooit’ is een bijzonder Nederlands woord! Het kan zowel op onze toekomst als op ons verleden slaan. Met mijn boek wens ik de lezers toe dat ze ooit een ontmoeting hebben die hen niet meer loslaat, een mokerslag op emotioneel vlak, die leidt tot zelfanalyse, want dat creëert een rijkdom en geeft een extra dimensie aan het leven.” (MVO)

‘Ooit’ kost 20 euro en is uitgegeven bij Willems Uitgevers – https://boeken.cafe/hoek/willems/