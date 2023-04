Jochen pent tweede roman Stapel neer: “Opnieuw een schilderij van mijn grootvader op de kaft”

Poperingenaar Jochen Vanthourenhout heeft zijn nieuwe boek ‘Stapel – Deel 2: dolen in een hongerige morgen’ uitgebracht. In dit tweede deel van de serie beschrijft Jochen de volgende stappen in het avontuur van Taylor, Sarah en Phil.

Het begin van zijn boek ‘Stapel’ schreef Jochen jaren geleden al en vorig jaar werd zijn eerste boek gepubliceerd. Nu volgt het tweede deel van de serie. “De spanning, de realistische dialogen, de twisten en het gebruik van beeldspraak en lyrics uit het eerste boek vielen in de smaak”, zegt auteur Jochen Vanthourenhout (43). Hij is vader en werkt in de non-profit.

“De zin om verder aan de slag te gaan met het opgebouwde verhaal en de personages kwam meteen. Ik vond het leuk om na de cliffhanger van het eerste deel, verder te gaan ‘dolen’ en het verhaal dichter te brengen, zowel letterlijk als figuurlijk. Verlangen, controle, thuis, verlies en liefde, spijsden wederom de inspiratie en stuwden het verhaal. Naast de spanning en actie volg ik in deel twee een diepgaander pad, één waar ik af en toe afwijk en ga stapelen met gevoeligheden.”

Schilderij

Op de kaft van het eerste boek prijkte een schilderij van Jochens overleden grootvader. Het was een eerbetoon. “De kaft is opnieuw een schilderij van mijn grootvader. Een troebele stroom, langs rijzende obstakels, ogend naar een eindeloze horizon. Wat hij deed met zijn penseel, probeer ik met woorden”, zegt Jochen.

Of er een deel drie in de serie komt, is niet duidelijk. “Wie weet, moeilijk te voorspellen. Ik heb wel een resem gedichten/ lyrics liggen, waarmee ik misschien iets wil doen en aan de andere kant hoop ik wat meer bezig te zijn met het beoefenen van de gitaar. Waar het gevoel zich baant, daar hoop ik mijn focus te leggen.”

Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Het boek telt 286 pagina’s en kost 23,50 euro. Onder andere via www.boekscout.be kan je een exemplaar bemachtigen.