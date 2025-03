Jeugdboekenmaand in stedelijke bibliotheek

Maart is de Jeugdboekenmaand in de stedelijke bibliotheek. Van nu tot en met 4 april kunnen de Torhoutse basisscholen genieten van diverse gratis activiteiten rond lezen en voorlezen. Vorig jaar kwamen liefst 70 klassen langs om te proeven van boeken en leesplezier. Ook dit jaar worden meer dan duizend kinderen verwacht. Het thema is tijd. Per leeftijdsgroep is het aanbod verschillend. Zo werken de kleuters rond een prentenboek, heeft de eerste graad het over tijd kopen en spelen de oudere jongens en meisjes het digitale Bibster-spel. Ze scannen daarbij codes, zoeken antwoorden over boeken en bewegen volop tijdens deze actieve zoektocht. Het team van de bibliotheek toost alvast op een geslaagde Jeugdboekenmaand: staande v.l.n.r. Friedel Vanstechelman, Mieke Vandekerckhove en Hilde Maes en zittend bibliothecaris Greta Naert, Jolien Parmentier, Vicky Cortvriendt en Debora Vanbelle. (foto JS)