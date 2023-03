Jeugdboekenmaand in het teken van geluk

In maart organiseert de bib tal van activiteiten in kader van de jeugdboekenmaand. Er werd een speciale vlag ontworpen die in de gemeente te zien zal zijn. Vier jeugdauteurs geven een lezing voor de plaatselijke scholen en de leesmeter wordt opnieuw geïnstalleerd. Een 100-tal nieuwe jeugdboeken worden uitgezet. De bib deelt geluksboekjes uit en er ligt een boek in de bib waar kinderen kunnen noteren wat ze gelezen hebben. Op woensdag 5 april vindt in JOC De Lichting een quiz plaats voor kinderen tussen 12 en 14 jaar. (JW/foto Kurt)