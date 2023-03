Jeugdboekenmaand draait om geluk: “Met tal van leuke boekentips, klasactiviteiten, auteurslezingen en voorleesmomentjes verwennen we onze jeugd”

Ook in Groot-Anzegem is het Jeugdboekenmaand en dan zetten scholen, bibliotheken en boekhandels een maand lang jeugdboeken in de kijker. “Dit jaar draait de Jeugdboekenmaand om geluk”, aldus schepen van Bibliotheek Yannick Ducatteeuw (INZET).

De bibliotheekmedewerkers van de drie Anzegemse bibliotheekvestigingen streven ernaar om voor alle leerlingen van de scholen in Groot-Anzegem een activiteit te voorzien tijdens de jeugdboekenmaand. “Het gaat van auteurslezingen, een spel of een film rond het thema geluk”, vertelt bibliothecaris Tine Wastijn (40). “Ook de ouders en grootouders kunnen met hun (klein-)kinderen langskomen in de bib en genieten van een mooi verhaal met aansluitend een knutselactiviteit. Alles is gratis, inschrijven is niet nodig en iedereen is van harte welkom!”

Auteurslezingen

Niet alleen zetten scholen, bibliotheken en boekhandels een maand lang jeugdboeken in de kijker, ook auteurs worden letterlijk in de spotlights gezet. “We nodigden een aantal boeiende auteurs uit om een lezing te komen geven”, vervolgt Wastijn. “Auteur Sylvia Vanden Heede opent en sluit de reeks, als tweede staat Jef Aerts geprogrammeerd en daarna volgen Edward Van de Vendel en Brenda Froyen.”

“Geluk is een bouwwerk, het bestaat uit kleine en grote dingen. We hebben het over je hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt”, duidt schepen Ducatteeuw. “Maar ook over de dagen dat je minder blij bent en je je angstig of eenzaam voelt. Benieuwd wat Anzegem in petto heeft? Neem een kijkje opanzegem.bibliotheek.be.”

Kinderen Baas!

Ook in maart vindt ‘Kinderen Baas!’ weer plaats. Op vrijdag 10 maart na school zijn alle kinderen welkom in de Bib van Anzegem. En speciaal voor de Jeugdboekenmaand is er in maart ook een verteluurtje in de andere bibliotheken. In de bib van Vichte op woensdag 29 maart om 16 uur en op vrijdag 31 maart in de bib van Ingooigem om 15.30 uur.

Omruilvoordeel Uitpas

Tijdens de Jeugdboekenmaand kan je twintig punten voor een thema-strip of veertig punten voor een thema-spelletje omruilen. “De omruilvoordelen van de Uitpas zijn met een knipoog gekozen”, geeft Wastijn nog mee. “Zolang de voorraad strekt, kan er omgeruild worden voor de Jommekesstrip ‘De Pechvogel’ en ook het gezelschapsspelletje met dezelfde naam als de strip. Alle info kom je te weten in de bib.”