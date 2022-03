Jeugdboekenfeest in themavan helden en schurken

De Openbare Bibliotheek Brugge viert zondag 20 maart de 20ste editie van haar Groot Brugs Jeugdboekenfeest. Zet je schrap voor een dag vol heldentoeren en schurkenstreken, want ‘helden & schurken’ is het centrale thema van de Jeugdboekenmaand.

“Dat het publiek elk jaar opnieuw uitkijkt naar deze hoogdag is ook nu weer gebleken. De inschrijvingen startten op 7 maart en amper een dag later stond de teller van verkochte tickets al op 1.122”, weet schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Panikeren hoeft niet”, verzekert schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “Er zijn nog meer dan tickets genoeg en bovendien zijn er heel wat activiteiten waarvoor je niet moet inschrijven.”

“In 2020 werd het Jeugdboekenfeest geannuleerd, vorig jaar was er een hybrideversie, en deze keer is er weer een volwaardige editie met 60 activiteiten op 20 verschillende plekken”, zegt bibliotheekmedewerker Lut Belaen, coördinator van het Jeugdboekenfeest.

Het volledige programma wordt gratis aangeboden. Er zijn voorleessessies, workshops en theatervoorstellingen voor alle leeftijden, van baby tot 12+. Er is een poëziefiets, een boekwagen en de Markt krijgt zondag een zwanenmeer. De dag wordt om 16.30 uur afgesloten met een feestelijke optocht. Samen met schepenen

Nico Blontrock en Mathijs Goderis, het Duo Abbraccio, de muzikanten van Bombardon en de vuurspuwers en steltlopers van Woesh gaat het dan van de bibliotheek richting Halletoren. (CGRA)

Alle info in de programmafolders in de Brugse bibliotheken, of op brugge.bibliotheek.be/jeugdboekenfeest, waar je ook de link vindt om in te schrijven.