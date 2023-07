Jeugdauteur Line uit Blankenberge duikt met ‘Zappyteen.com’ in de wereld van de tiener

Line Van Wassenhoven (46) stelde vorige zaterdag in strandbar Lilo Beach in Blankenberge haar nieuwste tienerboekje ‘Zappyteen.com’ voor. “Het boek gaat over jezelf zijn, online en in het echt”, aldus de schrijfster.

Line is in het dagelijkse leven clown: met haar vzw Het Clownshuis beurt ze op virtuele wijze langdurig zieke kinderen op. “Ik kan me dus wel goed aansluiten bij de leefwereld van jongeren, temeer daar ik zelf ook vier tienerjongens in huis heb. Zij waren het ideale testpubliek voor dit boek”, glimlacht Line.

‘Zappyteen.com’ is een fictief chatforum voor tieners. “Maar hoe anoniem ben je daar écht? En ben je zelf wel zoals je je online voordoet? Tieners gebruiken vaak een schuilnaam op sociale media, eventueel een die hun geslacht verhult. Iedereen – ook iets oudere lezers – zullen zichzelf wel herkennen in het onlinegebeuren met zijn kliekjes en bijhorende dynamieken. Zo heb je in elke chatgroep wel van die haantjes, die in het echte leven misschien heel verlegen tieners zijn”, aldus Line.

‘Zappyteen.com’ is een boekje dat jongeren aan het denken kan zetten, al bleef de schijfster bewust weg van dat belerende vingertje. “Want dat krijgen jongeren al zo vaak. Dit is in de eerste plaats gewoon ontspannende lectuur voor in de hangmat”, klinkt het.