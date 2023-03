Jeugdauteur Dimitri Balcaen uit Pervijze zorgt voor unicum in de literatuur: “Verhaal met aangepaste muziek”

Jeugdauteur Dimitri Balcaen (34) uit Pervijze brengt op 1 april zijn nieuwe boek ‘De sterrenwacht’ uit. Het is het eerste deel van een vierdelige reeks, en zorgt voor iets unieks in de literatuur. In elk hoofdstuk staat namelijk een QR-code, waardoor de lezer naar aangepaste muziek kan luisteren na de code te scannen.

Deze week rolt een nieuw jeugdboek van de persen, niet zomaar een boek, maar eentje met wel heel unieke extraatjes. Auteur van het boek Dimitri Balcaen (34), gehuwd met Davina Porreye en papa van Noah en Robin, woont in Pervijze. Dimitri is niet alleen auteur en scenarist, hij is ook de oprichter en eigenaar van ReadMore publishing. Hij startte de uitgeverij als uitlaatklep voor zijn eigen creaties, maar ook om anderen de kans te geven hun werk te publiceren. De uitgeverij werd gelanceerd in 2022.

Carrière

Daarbij maakt Dimitri van elk boek dat bij hem wordt uitgegeven een kunststukje. Hijzelf heeft jarenlange ervaring in kunst en grafisch ontwerp en zorgt ervoor dat de boeken echte pareltjes worden die tot in de puntjes afgewerkt zijn. “De boeken van ReadMore zijn er om de lezer te prikkelen, mensen in vervoering te brengen, maar vooral om mensen tot in de kern te raken. We hebben als doel onderwerpen als psychische kwetsbaarheid, autisme en dergelijke in een spannend verhaal te verwerken dat voor iedereen leesplezier brengt”, vertelt Dimitri.

“Met elk verhaal hoop ik iemand te bereiken die begrepen wil worden”

“Ik startte vijf jaar geleden met schrijven, en het eerste dat ik schreef was de tweedelige reeks De zusters van het Atoom. Nog in datzelfde jaar bracht ik op aanraden van geprezen jeugdauteur Dirk Bracke een derde roman uit, waarin ik het bekende verhaal van Peter Pan combineerde met de Griekse mythologie. Vervolgens publiceerde ik de zevendelige reeks Grimoire, waarin gefocust wordt op jongeren die kampen met psychosociale problemen zoals autisme, eetstoornissen, angststoornissen en depressie.”

QR-code

Het nieuwe boek dat nu zal verschijnen heet De sterrenwacht en vormt het eerste deel van een vierdelige reeks. “Het idee van Sterrenwacht liet mij niet los, en op één avond tijd kon ik 30 pagina’s van het boek schrijven. De sterrenwacht speelt zich af op een magisch eiland waar altijd 88 heksen waken over de wereld. Wanneer er plots 89 vrouwen en meisjes op het eiland blijken te zijn, begint de jacht naar de indringer die hun organisatie ten onder zou kunnen brengen. Wat uniek is aan het verhaal is het feit dat er geen enkel mannelijk personage in voorkomt”, duidt de auteur.

“Nog uniek aan het boek is dat het via een QR-code ook als e-book wordt meegegeven. Daarnaast kan de lezer via QR-code bij ieder hoofdstuk aangepaste muziek te horen krijgen, iets wat voor het eerst gedaan wordt in een boek. Het boek is, zoals alle boeken die bij ons worden uitgegeven, in hardcover op kwaliteitspapier en voorzien van illustraties die kunstwerkjes op zich zijn. Het is de bedoeling om de vier delen te spreiden over vier jaar.” De boeken zijn geschikt voor lezers vanaf 10 jaar.

Betekenis

“Inspiratie voor mijn boeken haal ik vooral uit de Griekse en Noorse mythologie”, vertelt Dimitri. “De drang om te schrijven is heel groot en de inspiratie stroomt binnen. Er is dus nog heel wat te verwachten. Later dit jaar breng ik nog een boek uit: Gedichten die inspireren.” Dimitri Bulcaen is op verschillende beurzen te vinden, zo stond hij onlangs op FACTS, waar hij een succesvolle verkoop had. “Boeken zonder betekenis zijn hol. Met elk verhaal dat ik vertel, hoop ik iemand te bereiken die begrepen wil worden”, stelt de auteur. (ACK)

‘De sterrenwacht’ komt uit op 1 april. Wie meer wil weten over de schrijver en zijn boeken kan hiervoor terecht op de site readmore.be, waar men ook de boeken kan bestellen.