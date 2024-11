Jenny Dejager geeft lezing over haar roman Kleefkruid

Auteur Jenny Dejager (73) uit Noordschote geeft op dinsdag 19 november in ontmoetingscentrum De Zuidhoeve in Lo een lezing over haar onlangs verschenen roman Kleefkruid. Ze zal het onder meer hebben over de totstandkoming van het boek.

Jenny Dejager is leerkracht van opleiding en bracht al twee romans en negen dichtbundels uit. Haar pennenvruchten verschenen ook al in tal van bloemlezingen en literaire tijdschriften. Ook als kunstenaar verdiende ze haar sporen. Kortom: Jenny is een enorm creatief en veelzijdig.

Kleefkruid is haar derde roman. In het boek staan Odile en Yette centraal. “Het zijn twee vrouwen die leven in een andere eeuw, maar gelijkaardige trauma’s ondergaan”, geeft Jenny Dejager wat toelichting. “Ze hebben een verschillend karakter en ontmoeten andere mensen, maar zeulen dezelfde twijfels en schuldgevoelens met zich mee. Het boek toont aan dat de noden van Odile en Yette en vooral hun verlangen naar liefde en geborgenheid van alle tijden is. Voor beiden biedt kunst soelaas als begrip als hulp van de omgeving ontoereikend is. Kunst is hun hulpmiddel om op eigen tempo uit die vicieuze cirkel te geraken die zich nestelde als kleefkruid in hun gehavend leven.”

Tijdens de lezing zal Jenny Dejager de totstandkoming en de achtergrond van Kleefkruid toelichten, afgewisseld met intermezzo’s van de muziek van de componisten die in het boek aan bod komen. De lezing wordt omkaderd met een kleine, eenmalige expositie van enkele schilderijen van Jenny Dejager. Na de lezing is er ruimschoots de tijd om een praatje te maken met de auteur. De organisatie is in handen van de bibliotheek Houthulst-Lo-Reninge.

De lezing vindt plaats op 19 november om 19.30 uur en de toegang is gratis. Inschrijven kan door te mailen naar bibliotheek@houthulst.be of te bellen naar 051 70 59 50.

(KVCL)