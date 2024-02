Jem De Winter stelt nieuwste boek voor in de Mozaïek

Jem De Winter, vader van de Kuurnenaar Peter De Winter, lanceerde zondag zijn nieuwste boek ‘Havva’s Heptameron’.

Filip Vandewiele, voorzitter van het Humanistisch Verbond, nam als eerste het woord tijdens de boekvoorstelling in de Mozaïek in Kortrijk. Vervolgens zorgde Koen Derieuw op gitaar voor een korte muzikale pauze.

Professor emeritus wijsbegeerte en letteren van de UGent gaf dan de echte recensie, maar hielt het liever bij ‘inleidingen’. Met zijn boeiende woordkunsten wist hij iedereen te inspireren om direct aan het lezen van het boek te beginnen.

De voorstelling werd dan ook afgesloten met nog een gesmaakt muziekintermezzo en een gezellige aperitief.

Verhalenbundel

Jem De Winter komt oorspronkelijk uit Harelbeke, maar woont al geruime tijd in Kortrijk. Zijn zoon Peter is een bekende persoonlijkheid in Kuurne. De andere zoon, Dimitri De Winter, verzorgde de lay-out, terwijl de foto genomen werd door Hendrik Lefebvre, eveneens uit Kuurne.

Na de novelle ‘Terug naar de kust’ schetst Jem in deze nieuwe verhalenbundel met messcherpe pen de portretten van hulpeloze personages. De eeuwige thema’s van Eros en Thanatos zijn nooit ver weg. (BRU)