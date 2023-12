Jelle Demanet geeft met boek inkijk in wereld van virtual reality

Jelle Demanet, experimenteel psycholoog van opleiding, heeft samen met onderwijskundige Carl Boel uit Sint-Niklaas een boek geschreven over de praktische toepassingen van virtual reality. Het heet ‘Virtual reality, van hype naar realiteit’ en is in heldere, eenvoudige taal voor een breed publiek geschreven.

Door welke bril u virtual reality ook bekijkt, een roze of een minder roze, u kunt er niet onderuit: technologieën zoals VR en het overkoepelende extended reality (XR) eisen almaar sterker hun plaats op in het hier en het nu. In het boek komen er hedendaagse toepassingen aan bod uit het onderwijs, de bedrijfswereld, de gezondheidszorg, de wereld van het design en noem maar op.

Jelle Demanet (40) is een geboren en getogen Torhoutenaar, maar woont al 12 jaar in Veldegem, waar hij aan de landelijke Leegveldstraat samen met klinisch psychologe Charlotte Dejonckheere (39) zijn thuis heeft. Ze hebben drie kinderen: Viktor (11), Oskar (8) en Anna (4). In zijn vrije tijd is Jelle ook schapenboer.

“Voor mijn doctoraat in de psychologie aan de Universiteit Gent onderzocht ik de hersenprocessen die tot stand komen bij het nemen van beslissingen”, zegt hij. “Op een bepaald moment was ik wat op dat fundamenteel onderzoek uitgekeken en evolueerde naar een meer toegepaste onderzoeker en softwareontwikkelaar. Zo kwam ik ongeveer acht jaar geleden met VR in aanraking, een wereld die voor mij openging.”

Al lang geen hype meer

In 2019 richtte Jelle in Kortrijk aan de hogeschool Howest het HITlab op: het Human Interface Techonologie labo. Hij coördineert er een multidisciplinair team om nieuwe XR-toepassingen op verschillende domeinen te onderzoeken. Ook stond hij in 2021 aan de wieg van XR Valley, een netwerkorganisatie die de XR-sector in heel België ondersteunt en tal van evenementen organiseert.

“Virtuele realiteit in een boek uit de doeken doen, lijkt tegenstrijdig”, lacht Jelle. “Maar toch hebben we voor de geschreven vorm gekozen. Het boek is namelijk een ideaal startpunt om op een laagdrempelige en toegankelijke manier dieper in de materie te duiken. We tonen aan dat virtual reality al lang geen hype meer is. Je leest wat je er allemaal mee kunt doen via concrete voorbeelden uit zes verschillende sectoren. En we weerleggen de denkfouten en mythes rond deze technologie.”

Virtual reality – van hype naar realiteit, Borgerhoff & Lamberigts, 184 blz., 24,99 euro, met korting te bestellen via www.virtualrealityboek.eu