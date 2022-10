Jef Stroo schrijft historische thriller ‘Dodelijke mist’

‘Dodelijke mist’ is de nieuwe worp van Jef Stroo. De Brugse auteur pakt na zijn debuut in 2019 nu uit met een historische thriller waarin een vrouwelijke arts als hoofdpersonage fungeert. “London werd in 1952 vijf dagen lang bedekt door een complete mist. Tegen dat decor speelt het verhaal zich af.”

Londen, 1952. Smog zet de stad op slot. Wie zijn huis verlaat, scharrelt blind door de straten, op gevaar van eigen leven. Het zijn de ideale omstandigheden voor hen die niet gezien willen worden. Zonder het zelf te beseffen, ligt het koninginnenstuk van een crimineel schaakspel in de handen van de jonge arts Angela Ludlin. Het verlies van haar ouders op jonge leeftijd en de natuurramp in Lynmouth haalden haar leven overhoop. Georges, haar verloofde, speelde een gevaarlijk dubbelspel. Verraad en intriges schraagden zijn frauduleuze constructies. Angela haalt onverwacht uit waardoor ze vriend en vijand verrast. Waar haalt ze de kracht om wat haar overkwam recht in de ogen te kijken en zo een deur naar de toekomst te ontsluiten?

Deze synopsis vat kort Dodelijke mist samen, het tweede boek van Jef Stroo. De auteur debuteerde in 2019 met zijn historische roman Het blauwe schrift. Dat verhaal speelde zich af in het woelige interbellum. Nu speelt het boek zich af in het Londen van de jaren 50. Dodelijke mist is een aangrijpend portret geworden van zoekende mensen die zonder het te beseffen in de maalstroom van een crimineel netwerk zijn beland.

Hardnekkige smog

Dankzij de Britse historische dramaserie The Crown weet (bijna) iedereen ondertussen dat hardnekkige smog Londen in het jaar 1952 in zijn greep had.

Maar het was niet bij deze populaire – en bij momenten veelbesproken – Netflix-serie dat de auteur de mosterd haalde. Jef Stroo haalde de inspiratie voor zijn boek uit… een boek. “Ik wou deze keer een crimeverhaal schrijven. Spannend, lichtvoetig, vol intriges en verrassende gebeurtenissen. Thuis heb ik een boek met nieuwsfeiten en historische gebeurtenissen uit de vorige eeuw. Per jaar telt het enkele krantenartikels.”

“Mijn oog viel zo op een artikel van de smog in 1952. Vijf dagen lang werd de stad Londen bedekt door een complete mist. Achteraf was er veel discussie. Zo wordt in het ene artikel gewag gemaakt van 3.000 slachtoffers, in een ander spreken ze over 12.000 slachtoffers. Pas in 2017 hebben wetenschappers ontdekt dat de mist ontstaan is door de vorming van zwavelzuur. Tegen dat mistige decor speelt het boek zich af”, besluit de auteur.

