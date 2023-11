Jean-Marie baat een van de laatste stripwinkels uit in West-Vlaanderen: “Blijf zolang het kan doorgaan”

De (fysieke) stripwinkel is een uitstervend ras. De Boekenwolf in de Meensesteenweg 18 in Kortrijk is een van de laatste in z’n soort in de provincie. Jean-Marie Dewolf (66) is sinds 2001 eigenaar van de stripwinkel en denkt nog niet aan stoppen. “Ik blijf dit doen zolang ik kan.”

Jean-Marie Dewolf groeide op in de Meensesteenweg in de Kortrijkse buurt Overleie waar, niet toevallig, ook Morris, de tekenaar van de Lucky Luke-strips, z’n jeugd beleefde – iets vroeger dan Jean-Marie weliswaar. Dewolf z’n ouders hadden een benzinepomp naast de huidige stripwinkel in hun bezit en toen die dicht moest, en Jean-Marie 45 was, twijfelde hij niet om ernaast een stripwinkel te openen. “Het was het moment om m’n droom achterna te gaan”, zegt de eigenaar daarover.

Groot aanbod

“Ik had altijd al goesting om een stripwinkel te openen. In Kortrijk had je al de stripwinkel Sloeberke (in de Zwevegemstraat, red.) en ik ging m’n strips daar altijd halen. Sloeberke zou toen al stoppen en ik twijfelde om dat over te nemen, maar als je een locatie naast je deur hebt (het gebouw waar de stripwinkel nu gevestigd is, was al in handen van de familie Dewolf destijds, red.), is het beter om dat te kiezen. Ik ben ermee begonnen en heb altijd m’n ding gedaan.”

“Het was altijd al een droom om een stripwinkel open te houden.”

En dat ding werkt na 22 jaar nog steeds. De winkel biedt van alles aan: van de bekende Europese reeksen, tot manga en zelfs tweedehands strips. Toch is een fysieke stripwinkel anno 2023 uitbaten niet ideaal. “In het begin wedde ik zelfs op nog meer paarden. Ik bood ook games, dvd’s en jeugdboeken aan. De jeugdboeken verkochten redelijk goed, maar geleidelijk aan merkte ik dat jongeren steeds minder lezen. Dan ben ik daar maar mee gestopt. Met videogames was het grote probleem dat games doorgaans een maand na de release niet meer relevant zijn. Dan sta je daar met een hoop oude games. Alles wordt ook meer en meer online afgehandeld. Door die evolutie heb ik dan beslist om me volledig te focussen op strips.”

Stripcultuur

De liefde voor de strip komt, logischerwijs, uit de kindertijd van Dewolf. “Als jonge gast had ik een brede interesse in strips: humoristisch, avontuur, science fiction, fantasy… Ik las en hield van alles, op uitzondering van de Amerikaanse comics. Die zijn nu heel populair, maar dat genre is voor mij gewoon een beetje te druk. Let op! Ik vind die tekeningen wel heel mooi, hé. Alle andere genres verslond ik als kind en die passie is nooit weggegaan. Mijn vader las trouwens ook graag strips, dus ik zat ook wel in de goeie omgeving.”

Geografisch gezien groeide de uitbater van de stripwinkel trouwens ook in de juiste buurt op. Op een paar honderden meters bevond zich namelijk het ouderlijk huis van Morris, de tekenaar van Lucky Luke waar er vanaf 2 december een retrospectieve tentoonstelling over loopt. “Ik las Lucky Luke ook heel graag”, geeft Dewolf toe. “Het is een van de succesvolste stripreeksen uit de Europese traditie en we mogen trots zijn op Morris. Lucky Luke veroverde destijds echt de wereld. Er werden miljoenen exemplaren verkocht. Er zouden voor mijn part trouwens nog wat meer verwijzingen naar Morris mogen komen in het Kortrijkse straatbeeld. Hopelijk kan de expo rond het honderdjarig bestaan van Morris nu een verandering brengen in de eer die hem toekomt.”

Een stripwinkel op een boogscheut van het ouderlijk huis van een van de grootste tekenaars van Europa. Je zou denken dat de zaken goed gaan. Toch is er een probleem rond de perceptie van strips in België, zegt Dewolf: “België heeft een ongelofelijk sterke stripcultuur. Denk dan aan Morris, maar ook Willy Vandersteen of Peyo (Pierre Culliford, de geestelijke vader van De Smurfen, red.). We waren lange tijd toonaangevend in de Europese stripcultuur. Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat België de trends zette en Frankrijk die volgde. Nu is dat omgekeerd. Frankrijk is een echt stripland geworden en wij volgen hun trends.”

Kleine vraag, groot aanbod

Daarnaast zijn er ook steeds minder geïnteresseerden: “Ik merk dat ik een oud publiek heb. De meeste van mijn klanten zijn 50 à 60 jaar oud. Dat zijn de generaties die zijn opgegroeid in de bloeiperiode van de strips. Ondanks de dalende vraag is er wel een gigantisch aanbod.” Er zijn ook andere factoren die meespelen: distributieproblemen, verdelers die stoppen, online winkelen, het duurder worden van strips…

“Zolang ik dit kan doen, blijft De Boekenwolf bestaan.”

Toch denkt Jean-Marie Dewolf allerminst aan stoppen: “Dit is een passie en ik geniet hiervan. Ik ben nog niet bezig met mijn pensioen. Door de jaren heb ik expertise opgebouwd. Je kan hier bij wijze van spreken als leek binnenkomen en dan zal ik je proberen te helpen aan de juiste strip. Je kan eens bladeren door de strip en vragen stellen. Dat is iets wat je online nooit kan hebben. Ik organiseer overigens signeersessies van bekende tekenaars in de winkel. Ik vind het wel jammer dat het aan het verdwijnen is. Zolang ik kan, blijf ik hiermee doordoen”, is de stripfanaat positief.

Morris, het pseudoniem van Maurice De Bevere, werd op 1 december 1923 in Kortrijk geboren. Zijn ouders hadden een stenen pijpenfabriek niet ver van het Astridpark. Zijn ouderlijk huis bevond zich in een steegje recht tegenover die fabriek. Vier generaties lang bleef het bedrijf in handen van de familie De Bevere, maar Morris nam de fabriek niet over. Na de Tweede Wereldoorlog stopte de zaak overigens. De Amerikaanse sigaretten kwamen immers steeds meer op, waardoor stenen pijpen overbodig werden. De fabriek en het ouderlijk huis zijn ondertussen afgebroken.