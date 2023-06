Jarl Versavel brengt fantasyroman uit: “Mijn eerste boek wordt meteen een trilogie”

Tijdens zijn studies aan de universiteit raakte Jarl Versavel (31) geboeid door literatuur. Sinds september 2021 combineert hij die passie met zijn andere passie: fantasy en games. Begin juli brengt de 31-jarige man een eerste deel van zijn trilogie uit.

Voor zijn boek baseerde Versavel zich op de game Dungeons & Dragons. De leerkracht Engels-Nederlands is een fervent aanhanger van het spel en zag er dan ook een ideaal onderwerp in voor zijn boek. “In die game spelen zich heel veel verhaallijnen naast elkaar af, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik koos voor een vrouwelijke hoofdrolspeelster waar het hele verhaal rond is geschreven”, vertelt hij.

Schrijven als tuinier

In september 2021 stuurde Versavel een eerste proloog van het boek naar een vriend. Die maande hem meteen aan om verder te schrijven, en dat ging bijzonder vlot. “Ik wist niet waar ik met mijn verhaal naartoe zou gaan. Het einde zat wel al een beetje in mijn hoofd, maar hoe ik daar zal raken, was lang onduidelijk. Je hebt twee soorten schrijvers. Een architect plant de structuur van zijn boek nauwgezet, een tuinier plant en ziet wel waar hij uitkomt. Ik voel me meer een tuinier”, lacht hij.

Aanvankelijk wilde Versavel een boek van ongeveer 100.000 woorden schrijven, maar uiteindelijk werden dat er 280.000. “De uitgeverij waarmee ik samenwerk, gaf aan dat ik het boek beter opsplits in drie delen. Daardoor heb ik meteen een trilogie klaar. Het eerste deel daarvan zal op 7 juli beschikbaar zijn. Het gaat om een Engelstalig boek dat ik uitbracht bij Boekscout. Die helpen met de illustraties en zorgen voor de druk van het boek. Als auteur sta je wel in voor de verkoop en marketing van je verhaal. Daar zal ik me de komende maanden op toeleggen.”

Verenigde Staten

Het boek van Jan Versavel zal te koop zijn via bol.com, standaard.be en ook Amazon.

“Naast de verkoop in onze regio zou ik mijn boek ook graag overzees verspreiden. Fantasy leeft enorm in de Verenigde Staten en ik denk dat het boek ook daar kan aanslaan.” (AVH)

Meer informatie over het boek kan je vinden via jversavel. auteursblog. nl.