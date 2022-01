Jan Van Herreweghe geeft zijn twaalfde boek uit

Voormalig bibliothecaris Jan ‘Bib’ Van Herreweghe bracht het twaalfde deel uit van zijn cyclus ‘Het menselijk tekort bij een teveel aan papier’. Het kreeg de titel ‘Spreken in boekdelen. Geheimschrift van een boekenhoeder’: zeven brieven en essays aan een boekenvriend.

Dat bibliothecaris Jan Van Herreweghe (66) een boek uitbrengt, is niet zo verwonderlijk: hij ademt en leeft boeken. Hij is gegradueerde in de bibliotheekwetenschappen. Jan is getrouwd met Lieve De Brouwer en papa van Siel. Hij was 40 jaar lang bibliothecaris in Harelbeke waar iedereen hem kende als Jan Bib. Sinds 2007 schrijft hij aan een cyclus met als overkoepelende titel ‘Het menselijk tekort bij een teveel aan papier’. De cyclus legt de avonturen bloot van een verwoed lezer, een literair reiziger en een obsessief verzamelaar en geeft een inkijk in de vele aspecten van het boekwezen.

“In deze cyclus boeken over boekenonderzoeken beschrijf ik mijn liefde voor het fenomeen ‘Boek’ en vertel ik verhalen over de vele aspecten waaraan het boek wordt gelieerd: bibliofilie, bibliomanie, bibliokleptomanie, bibliofagie, boekverbranding, bibliotherapie, enzovoort”, aldus Jan. Het eerste deel kreeg de titel ‘Zot van boeken. Over boekengekte als levensdrang’. “Dat mag je zelfs letterlijk nemen. Ik ben echt bezeten van boeken. Bij mij thuis bulkt het van de duizenden boeken, tot in de kleinste kamer toe”, lacht hij.

Boudewijn Büch

Nu verschijnt deel 12 ‘Spreken in boekdelen. Geheimschrift van een boekenhoeder’. “Dit is eigenlijk het dertiende boek: er is ook een deel 7,5 (lacht) in de cyclus.” Dit deel bevat zeven brieven/essays aan een boekenvriend. “In de eerste brief ‘Gewikt en gewogen. Over de bandbreedte van de boekgeschiedenis’ komen die verschillende vernoemde aspecten ruim aan bod. De zesde brief is gewijd aan het fenomeen Boudewijn Büch, een schrijver, journalist, wereldreiziger, eilandspotter, verzamelaar en zijn verzamelwoede. In de zevende brief ‘Waar boeken branden, dooft het licht’ heb ik het over de verschrikkelijke dood van Peter Arthur Caesens, een collega-bibliothecaris en exuberant verzamelaar van boeken, tijdschriften en kranten. Hij kwam om tijdens een verwoestende brand in zijn huis. Zijn droevig lot verbind ik met dat van professor Kien, het hoofdpersonage van ‘Het Martyrium’, de enige roman van Elias Canetti.” Jan is nu al bezig aan het dertiende deel van de cyclus. “Een project rond Clem Schouwenaars. Dit naar aanleiding van het feit dat zijn bekendste boek ‘De seizoenen’, 50 jaar geleden verscheen. Voor de rest rust ik op mijn lauweren.” (lacht)

Bestellen

Het boek ‘Spreken in boekdelen. Geheimschrift van een boekenhoeder’ kost 20 euro. Voor verzendingskosten in het binnenland komt er 5 euro bij. Je kan een gesigneerd exemplaar bestellen via janbib@outlook.com.