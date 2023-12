‘Jagersjargon’ is nieuwste worp van misdaadauteur Piet Coucke: “Het is een lichtvoetige inkijk in het besloten jachtmilieu”

In zijn boek ‘Jagersjargon’ verdiept misdaadauteur Piet Coucke zich in de vaktaal van de jacht. Het is een beleving voor de jagers zelf, maar evenzeer een lichtvoetige inkijk in het besloten jachtmilieu voor niet-jagers. Wie het boek leest, zal eindelijk tijdens een feestelijk wildmenu een aardig mondje meepraten over de voorafgaande jachtpartij.

Piet (60) woont met zijn echtgenote Muriel Clarysse (55) en hun twee viervoeters McMary en Joy in Ooike, maar hij is en blijft een geboren en getogen Waregemnaar. Zijn oom Marcel was burgemeester van Waregem. Hij studeerde kunstgeschiedenis en grafische vormgeving. In 1987 richtte Piet communicatiebureau AB Creations op in Waregem. Hij is er nog steeds creatief directeur. Zijn voornaamste hobby’s zijn schrijven, jagen en koken.

“Voor mijn werk moet ik veel commerciële teksten schrijven”, verduidelijkt Piet. “Mijn eigen boeken schrijven geeft me de vrijheid om te schrijven wat ik wil, zonder dat daar iemand iets in te brokken heeft. Dat schenkt een grote voldoening. Het is super plezant om verhalen, personages en situaties te bedenken. Door mijn pen komen ze dan ook tot leven.”

SAMENSPEL

Het nieuwe boek van Piet belicht iets bijzonders voor wie niet met de jacht vertrouwd is. “Het is een samenspel van natuurbeleving, kennis, techniek en kameraadschap. Jagers spreken immers onderling hun eigen taaltje, in bossen, op akkers en weilanden. Een fijne compagnie passeert de revue, stuk voor stuk herkenbare figuren.” Het werk bundelt zeven grappige verhalen en de belevenissen worden in de kenmerkende woordenschat beschreven. Na elk hoofdstuk duidt een luik ‘Jagersjargon in mensentaal’ de geijkte uitdrukkingen en jargon, een niet overbodige gefundeerde uitleg. (PP)

‘Jagersjargon’ is online en in de boekhandel te koop. Zondagnamiddag 17 december van 15 tot 17.30 uur geeft Piet een signeersessie in de Standaard Boekhandel in Waregem. Meer info: hallo@pietcouke.be, 0476 46 93 56 en www.bibliodroom.be.