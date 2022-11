Jaarlijkse boekenbeurs ‘B-Books’ in Roeselaarse Broederschool

Elk jaar in november wordt de kapel van de Broederschool in Roeselare omgetoverd in een heuse boekentempel die telkens meer dan 500 leesgretige boekenwormen over de vloer krijgt. Het traditionele letterfeest wordt dit jaar met de hippe naam ‘B-Books’ gerestyled tot een hedendaags evenement waarin als immer ‘het boek’ centraal staat.

Het kruim van de Nederlandstalige literatuur wordt door boekhandel ‘De Zondvloed’ in een aantrekkelijk kader voor het grote publiek bijeengebracht. Boeken van diverse aard en stijl, voor jong en oud, die je er aan gunstig tarief kunt kopen.

Boekenfestival

“Maar we willen vooral veel meer dan zomaar een boekenbeurs zijn”, geeft Peter Devlieger aan. Hij vormt samen met een hele crew leerkrachten de trekkende kracht achter het geüpgradede boekenfestival. “Het is vooral onze bedoeling de liefde voor het boek, in eender welke vorm, aan te wakkeren bij het grote publiek en ook vooral bij leerlingen. Onze flyer zegt het al: lezen is een beetje reizen met andermans geest. Boeken lezen opent je blik op de wereld, wakkert je fantasie aan en scherpt je creativiteit. En dat zijn zaken die we in de Broederschool zeer belangrijk vinden.”

Pareltje

Aan de voorgevel van de Broederschool wordt langs de Mandellaan een gigantisch boekenrek opgetrokken van boeken met een blanco rug. “De bedoeling is dat bezoekers er de titel van hun lievelingsboek op noteren”, weet leerkracht Dymphna Maes, die met volle goesting in de organisatie stapte. “Als boekenwurmen aan andere potentiële lezers op die manier kwijt kunnen welk boek hen ooit raakte, zal dat aanzetten tot meer lezen. En bovendien toont het op treffende wijze dat de boekenvijver echt wel onbeperkt is: we verwachten dat er titels op zullen verschijnen van strips tot volwassenenliteratuur… Het werk is trouwens een pareltje dat gemaakt werd door onze leerkracht plastische opvoeding Guy Debaere. Leerkrachten van verschillende vakken zijn bij het project betrokken, weet je, en dat maakt deze organisatie zo boeiend”, vertelt Dymphna.

Praktisch

Vanaf donderdag 24 november is B-Books dan toegankelijk voor het grote publiek. Langs de boekenwand en via de poort betreed je daarvoor de kapel die door een team van leerkrachten tot een aantrekkelijke boeken-oase werd omgevormd.

Op vrijdag houdt de school een academische zitting op uitnodiging, die door de leerlingenband muzikaal ingekleed wordt met liedjes met aan de gelegenheid aangepaste teksten. Tijdens die zitting wordt een uniek project van geschiedenisleerkracht Johan Delbecke de grote blikvanger. De leerlingen van de zesde Wetenschappen-Wiskunde 2020-2021 verdiepten zich onder zijn leiding in de lokale Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na een historische research en door de toepassing van professionele digitale technieken creëerden de leerlingen een uniek beeld van de oorlog in verrassend realistische kleurtinten, zoals de soldaten hem hebben waargenomen. Een echte aanrader, waarmee Johan Delbecke niet aan zijn proefstuk toe is. Op de website van de Broederschool vind je meer informatie. Een ander hoogtepunt van de B-Booksweek wordt ongetwijfeld de Vertelnamiddag op zaterdag 26 november. Horden jongeren laten er zich die namiddag onderdompelen in de fantastische verhalen van professionele vertellers. (LVC)

Meer info op de website.