Jaarboek van Arsbroek vertelt het verhaal van ‘de professor en de zangeres’

Bij de Kring Hervé Stalpaert/Arsbroek verschijnt traditiegetrouw midden september een jaarboek. In het artikel ‘De professor en de zangeres’ besteedt Patrick Spriet een uitgebreid relaas aan het levensverhaal van Fabrice en Alma Polderman, bewoners van de villa Alma in de Daverlostraat.

Bouwheer van de villa was hun vader Louis Polderman. Hij was leraar aan de Rijksmiddenschool in Brugge en werd in 1912 afgevaardigde-beheerder van brouwerij Gambrinus in Sint-Kruis. Zijn zoon Valère bezat in Brugge een snuiffabriek. Fabrice Polderman (1885-1948) was een veelzijdig man. Zo was hij onder andere schrijver, kunstliefhebber, professor, filoloog en nog veel meer. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Engeland en Wales waar hij doceerde aan de universiteiten van Cardiff en Birmingham. Terug in België werd hij docent Duitse taal- en letterkunde aan de Gentse universiteit. In 1925 werd hij kabinetschef van minister Camille Huysmans. In de jaren ‘30 raakte hij in de problemen omdat hij het niet al te nauw nam met de geldende normen. Hij trouwde drie keer: met een Engelse, een Georgische en ten slotte met een Duitse, waarmee hij in 1940 naar Portugal en Brazilië vluchtte. In Rio de Janeiro ontmoette hij de bekende auteur Stefan Zweig. Ook Fabrice schreef. Hij publiceerde in Rio drie boeken, onder meer over de Tweede Wereldoorlog en over Leopold III. Hij overleed in Rio in 1948.

Operazangeres

Fabrices zus, Alma Polderman (1899-1986), ging met hem en Valère mee naar Engeland, waar ze in Birmingham enkele opleidingen zang en muziek volgde. Die zette ze na haar terugkeer na WO I verder in België. In de jaren ‘20 gaf ze als jonge sopraan alom in België recitals. Alma hield er een mondain leven op na en bracht heel wat mannenhoofden op hol, zelfs van koning Leopold III en prins Karel wordt gezegd. Alma werd operazangeres in De Munt in Brussel en aan de Opera in Gent. Ze maakte eveneens enkele tournees in Engeland en Frankrijk. In 1938 werd ze uiteindelijk directrice van de Stadsschouwburg. Maar door een affaire werd dit geen succes en ze moest zelfs onderduiken. Haar reputatie was besmeurd en tijdens de Duitse bezetting kwam ze bijna anoniem in Wallonië terecht, waar ze muziekpedagoge werd.

als een roman

In de jaren ‘50-‘60 werd ze in Bouillon een prominente en graag geziene figuur die zich inzette voor folklore en stoeten. Wanneer ze in de jaren ‘70 naar Brugge terugkeerde, vestigde ze zich in de woning van haar zus Juliette in de Wijngaardstraat. Kortom, een leven als een roman, maar dat geldt voor het hele artikel in Arsbroek. (Chris Weymeis)

