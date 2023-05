Izegemse bibliotheek zet als Digibank de deuren open

Door de wereldwijde snelle digitalisering is het risico op digitale uitsluiting voor heel wat mensen groot geworden. “Met twee Digibanken in het dienstencentrum De Leest en de bibliotheek kunnen mensen in Izegem terecht met digitale vragen. Op de Dag van de Digibank op 3 juni zet de bibliotheek de deuren open om iedereen kennis te laten maken met deze nieuwe dienstverlening”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Iedereen digitaal is nog geen realiteit. Zo zijn er nog altijd mensen in onze stad die geen computer of internetverbinding hebben. Anderen kunnen niet goed overweg met apps op hun smartphone of programma’s op hun laptop. Soms raken ze de weg kwijt op een website of op online formulieren. Omdat veel dienstverlening tegenwoordig digitaal verloopt, missen zij veel kansen in onze samenleving”, stelt bibliothecaris Nicolas Cappelle.

Leren om online vaardiger te worden

“De Digibank-medewerkers bieden gratis ondersteuning voor de meest uiteenlopende digitale problemen. Zo leren bezoekers onder andere met de computer een cv maken, online een opleiding volgen, tax-on-web gebruiken, met Smartschool werken, videobellen met de smartphone, online een premie aanvragen, met een app een trein- of busticket betalen en zoveel meer”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Stap voor stap wordt ervoor gezorgd dat mensen online vaardiger worden.”

Op zaterdag 3 juni zet de bibliotheek als Digibank de deuren open en zijn er twee gratis infosessies. “In de voormiddag van 10 tot 12 uur kan de infosessie ‘Veilig en goed surfen’ gevolgd worden om bewust te worden van de risico’s die gepaard gaan met internetgebruik. Deelnemers kunnen hun eigen smartphone of laptop meebrengen, maar dat is geen noodzaak”, zegt Kurt Himpe.

“In de namiddag is er van 14 tot 16 uur een infosessie ‘Online muziek beluisteren’ waarbij de deelnemers online muziek leren ontdekken en beluisteren”, vult Nicolas Cappelle aan. “Men leert er verschillende platforms en diensten kennen waarop muziek beschikbaar is zoals Spotify, Apple Music, Youtube, Shazam en SoundCloud.”