Ivo Libbrecht maakt strip over én met Guido Belcanto

‘Rode lampen en havenvampen’, zo heet de eerste vrucht van de samenwerking tussen de Brugse tekenaar Ivo Libbrecht en zanger Guido Belcanto. “Toen Guido een portret van hem van mijn hand zag op Facebook, liet hij me weten dat hij nog een scenario voor een strip van dertig jaar oud had liggen.”

Het is alvast een erg opmerkelijke samenwerking te noemen, die van de Brugse leerkracht en tekenaar Ivo Libbrecht met zanger van het betere levenslied Guido Belcanto. “Dat is eigenlijk heel toevallig gelopen. Ik teken graag, onder meer ook cartoons, en plaats die dan op de Facebookpagina ‘Caricativo’”, vertelt Ivo, die in hoofdberoep lesgeeft aan de school voor bijzonder lager onderwijs De Kaproenen in Sint-Michiels.

“Om wat te oefenen, maak ik ook eens graag portretten van bekende personen. Zo onder meer ook van Guido Belcanto, die toch echt wel een karakterkop heeft. En iemand moet hem blijkbaar getagd hebben op mijn Facebookpagina bij die tekening. Zo heeft hij die tekening opgemerkt, ergens eind vorig jaar. Hij reageerde op de Facebookpagina met de vraag wie de tekenaar ervan was; waarop ik me dus bekendmaakte. Guido liet me weten dat hij bijna dertig jaar geleden een scenario voor een stripverhaal had geschreven en polste of ik geen interesse had om het uit te tekenen in een stripverhaal. Als jong gastje droomde ik er altijd van om striptekenaar te worden, dus ik was zeker geïnteresseerd.”

Jongere jaren

Van het een kwam dus het ander en zo belandde Guido bij Ivo thuis in Sint-Michiels om het project ten gronde te bespreken. “Zijn scenario, heel poëtisch geschreven net zoals zijn liedjesteksten, gaat over een vrouw waar hij verliefd op is maar die alvast aanvankelijk zijn liefde niet beantwoordt. Hij doolt door de straten van Antwerpen, hangt rond in kroegen en beleeft daarbij heel wat avonturen en tegenslagen. Maar uiteindelijk kent het verhaal, hoe opmerkelijk ook, in zekere zin toch wel een happy end”, weet Ivo.

“De samenwerking met Guido was heel aangenaam. Iedere keer dat er een pagina afgewerkt was stuurde ik hem die via mail door voor goedkeuring. Guido weet wel wat hij wil en zegt het ook als hij wijzigingen wil maar altijd op een vriendelijke, rustige manier. In de strip heb ik hem trouwens een stuk jonger getekend dan hij nu is, omdat het verhaal zich afspeelt in zijn jongere jaren. En ja, nu heb ik echt wel de smaak te pakken. Guido heeft al ideeën voor een tweede strip en ik ben ook in bespreking met comedian Piv Huvluv, die een tekst van hem in een stripverhaal zou willen omzetten.”

‘Rode lampen en havenvampen’ is een uitgave van Witsand Uitgevers. De strip kan je bestellen op www.witsand.be en kost 20 euro.