Ivan Vanherpe maakt chronologisch naslagwerk over Ieper tijdens en na WO I

Na zijn tiendelige reeks ‘De Kronieken van de Westhoek’ maakte Ivan Vanherpe bekend dat hij een gelijkaardig werk aan het schrijven was over Ieper vanaf 1914 tot en met de heropbouw. Het eerste deel is sinds donderdag te koop in de boekhandel. Alles in één boek krijgen, ging ook deze keer niet en er volgen nog drie delen in de toekomst.

Ieperling Ivan Vanherpe is niet aan zijn proefstuk toe als het aankomt op schrijven van boeken met historische inslag. Hij heeft immers voor De Kronieken van de Westhoek al meer dan 6.000 pagina’s bijeen gepend. Tijdens dit huzarenwerk rijpte al het idee om specifiek voor Ieper vanaf 1914 iets gelijkaardigs te schrijven.

“Tijdens het schrijven van mijn tiende deel van De Kronieken van de Westhoek kreeg ik het gevoel dat deze cyclus op zijn eind liep. Daarom besloot ik nu echt wel eens werk te maken van mijn ‘verzameling’ teksten over Ieper. Aanvankelijk bedoeld als persoonlijke database, kwam ik op het idee om die op een of andere manier te delen met mijn trouw leespubliek. Zo is vier jaar geleden De Grote Kroniek van Ieper geboren en heb ik nu het eerste deel klaar.”

Ivan vindt het absoluut geen ‘monnikenwerk’. “Gek dat iedereen dat vindt, maar als je elke dag met een stuk discipline werkt aan éénzelfde project, dan groeit dat inderdaad soms automatisch uit tot ongeziene proporties.”

Als er ooit iets van het Ieperse archief verloren gaat in een brand, dan heeft Ivan alvast een kopie. “Na elf jaar trouw bezoek aan het stadsarchief beschik ik over honderdduizenden scans en foto’s van de Ieperse kronieken en oude geschriften. Die staan goed gestructureerd op mijn computers thuis. Daarnaast staat ongehoord veel online, je moet er alleen maar lang genoeg naar zoeken. En dus heb ik systematisch alle teksten hertaald en uitgetypt en netjes op hun plaatsje in de geschiedenis geplaatst. Van bij het begin tot in 1949.”

“Momenteel zit ik al aan 5.500 getypte A4-pagina’s, waarvan de Eerste Wereldoorlog een vierde uitmaakt. Je mag ook gerust zeggen dat ik maximaal geprofiteerd heb van de corona-isolatie.”

Ivan heeft niet de pretentie te zeggen dat hij historicus is, maar hij heeft wel de liefde voor geschiedenis in zijn DNA zitten. “Ik wil snappen wat er vroeger aan de hand was. Goed voor mijn lezers en mezelf. Heerlijk toch als de geschiedenis zich dan plots opent en je het allemaal ziet gebeuren. Op die manier ontdek ik dagelijks verrassingen. Hoe vaak heb ik sinds mijn jeugdjaren niet rondgefietst langs bloed doordrenkte wegen zonder dat ik er enig besef van had?”

Brandend actueel

Daaruit groeide de ambitie van Ivan om naast burgergetuigenissen uit 1914-1918 ook die van de soldaten te gaan opzoeken. “Het geheel vormt precies daardoor een emotioneel, authentiek en chronologisch document van de oorlog in de Westhoek. Wie mijn eerste boek ‘1914’ leest zal met geest en ziel terugkeren naar dat jaar. Het vatten van hetgeen je schrijft is misschien nog het moeilijkst van allemaal. Als lezer stap je in het leven van burgers, vluchtelingen, soldaten, officieren, geestelijken, hulpverleners, journalisten.”

“Achteraf schrijven over 1914-1918 is natuurlijk eenvoudig nu we al lang de desastreuze afloop van het conflict kennen. Maar als lezer terugkeren naar Ieper in het begin van het illustere jaar 1914 en plots is het vertrouwde leven compleet weggeveegd. Een oorlog die vier jaar zal duren? Niets daarvan stond toen in de sterren geschreven! Wat honderd jaar geleden gebeurde in de Ieperse Westhoek is nu nog altijd brandend actueel. Het is dan ook best griezelig dat men ‘1914’ perfect kan transponeren naar onze dagen anno 2022. Letterlijk en figuurlijk brandend actueel: zo kan je deze reeks beslist noemen.”

Ondertussen gaf Ivan zijn boek al aan een paar bevoorrechte Ieperlingen, die hun mening al te kennen gaven. “Door het feit dat het boek meer dan zevenhonderd pagina’s telt kunnen inhoudelijke reacties nog niet, maar allen waren ze heel erg positief over mijn initiatief. Ik heb ondertussen wel al de bevestiging dat het concept en de vorm van ‘1914’ inderdaad het enige naslagwerk is dat de oorlog chronologisch vertelt en dus ook kan dienen voor historisch onderzoek.”

“De eerste reactie die Dominiek Dendooven (wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum, red.) achterliet op www.ieperkroniek.com stemt me natuurlijk gelukkig. Daarnaast zijn er de vele honderden reacties op Facebook op een moment dat ik nog moet beginnen met de lancering van mijn eerste boek. Er is dus zeker vraag naar!” En hoe ziet de verdere timing er uit voor de volgende delen? “Eind juni verschijnt ‘1915’ en in oktober volgt dan ‘1916-1917’. In april 2023 wil ik ‘1918-1924’ in de winkelrekken liggen hebben. Momenteel haal ik de laatste foutjes uit ‘1915’, breng ik de volgende in lay-out.”

“De teksten voor ‘1914-1918’ zijn al voor 95 procent geschreven. Welke boeken daarna verschijnen en in welke volgorde: daar ben ik nog niet echt aan uit. Mijn voorkeur gaat uit naar de 19de eeuw, voor wat Ieper betreft ook een periode waar heel weinig over geweten is. Maar het zou ook kunnen dat ik begin rond 1700 en dan opschuif richting 1914. Er staat in elk geval nog genoeg op de plank om over te schrijven!”

(SD)