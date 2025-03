Ivan schrijft 9.300 pagina’s over zijn stad

Sinds 2010 schreef Ieperling Ivan Vanherpe (69) aan ‘De Grote Kroniek van Ieper’. Na 15 jaar werk is er nu een eind gekomen aan zijn levenswerk dat in totaal meer dan 9.300 pagina’s telt. Hij mag terecht fier zijn op deze verwezenlijking, want voor zover hij weet is er geen enkele andere stad die beschikt over zo’n historische kroniek. “Ik heb geprobeerd de volledige stadsgeschiedenis op chronologische wijze neer te pennen aan de hand van historische bronnen. Mijn bedoeling was altijd de lezer het Ieperse verleden vanaf het ontstaan in de mate van het mogelijke te laten herbeleven. Daar heb ik 13 turven van telkens minimum meer dan 600 bladzijden voor nodig. Als kers op de taart heb ik hiervan nu nog een compilatie geschreven. Dit kersverse 14de exemplaar met als titel ‘Het Boek De Geschiedenis van Ieper’ begint bij de start van onze tijdrekening en loopt tot in 1945. Geen enkele stad in ons land kan bogen op zo’n gedetailleerd relaas van zijn geschiedenis.”

Ivan begon te schrijven in 2007 met ‘De Trilogie van Brielen Sport’ en kreeg zo de smaak te pakken. Van 2010 tot 2020 volgden dan met de regelmaat van de klok tien boeken onder de noemer ‘De Kronieken van de Westhoek’. En vanaf 2021 tot nu spitste hij zich heel specifiek toe op de geschiedenis van Ieper in 14 boeken. Zo staat de teller op 25 boeken en dat kan tellen.

Monnikenwerk

“Het was inderdaad een monnikenwerk, maar ik heb er heel veel voldoening van gekregen. De reacties die ik krijg van lezers hebben me altijd voortgestuwd. Met veel plezier stel ik de laatste telg en bij uitbreiding al mijn kronieken voor tijdens een officieel moment samen met het Yper Museum, het stadsarchief en de Ieperse bib. Op zondag 16 maart om 10.30 uur is iedereen welkom in Goliathzaal van de Ieperse Lakenhallen. Het zou fijn zijn mijn lezers ook eens in het echt te mogen begroeten.” (DS)

Inschrijven kan via ypermuseum.be/boekvoorstelling-ivan-vanherpe. Info: ieperkroniek.com. Het boek is te koop in de Standaard Boekhandel op de Grote Markt in Ieper.