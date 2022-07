Interieurbedrijf Manus maakt twintig speciale boekomslagen voor kunstenaar Nick Ervinck: “Als beeldhouwer heb je vakmensen nodig”

Kunstenaar Nick Ervinck uit Lichtervelde bracht recent een monografie uit over zijn werk. Daarvan worden straks twintig unieke exemplaren gemaakt. Voor de boekomslag ging hij aankloppen bij houtverwerkend interieurbedrijf Manus uit Kachtem. Zij maakten houten foedralen op maat die Ervinck nu verder zal afwerken.

Als grote boekenfan bracht Nick Ervinck zelf al enkele werken uit. In 2019 ging hij in dialoog met de overleden Britse beeldhouwer Henri Moore, van wie hij een collectie van maar liefst 300 boeken bezit. Later schreef hij over zijn virtueel museum en recent stelde hij een monografie Nick Ervinck Works voor: een overzicht van zijn werken uit de voorbije jaren dat 280 pagina’s telt.

Volgende week verschijnen daarvan twintig unieke exemplaren met een speciale omslag. Daarvoor klopte hij aan bij Manus in Kachtem, een houtverwerkend bedrijf dat gespecialiseerd is in interieurs op maat. “Het is niet de eerste keer dat we samenwerken”, reageert zaakvoerder Brecht Muylle, ook Lichterveldenaar. “Zo hebben we eerder al kasten voor zijn werken gemaakt en stukken voor een tentoonstelling.”

Moderne beeldhouwer

Manus ontwikkelde de speciale omslag voor de beperkte oplage van Nick Ervinck Works. “De kaft is iets groter en dikker dan het boek en is gemaakt van uit hout waarin we met een laser een tekening hebben gebrand. Het is dus het ruwe materiaal, nu zal Nick de twintig covers verder afwerken met zijn eigen technieken”, zegt Muylle.

De unieke kaft. © LV

“Het is fantastisch om met dergelijke partners samen te werken”, vindt Nick Ervinck. “Een moderne beeldhouwer heeft dergelijke vakmensen nodig, naast zijn computer. Je kan zelf beeldhouwen, maar net als een architect zoek je de juiste mensen met veel kennis en de geschikte apparatuur om je ideeën vorm te geven en te realiseren.”

De luxe-omslag zal eruitzien zoals de omslag van het gewone boek, met zwarte en groene tinten. “De binnenkant krijgt een zwarte viltlaag. Ik zal het ook handmatig spuiten zodat het bijna een schilderij wordt. Als kunstenaar is het heel interessant om zoiets speciaals te maken, bovendien kan de omslag zelf opgehangen worden aan de muur”, zegt Ervinck.