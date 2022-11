Ingrid Smaling van de bib in Lo lanceert oproep: “We zoeken vensterramenom poëzie op te plaatsen”

In maart ging Ingrid Smaling aan de slag als bibliotheekmedewerker in de bib van Lo. De job is haar op het lijf geschreven. De voorbije maanden legde ze al enkele eigen accenten. Samen met haar collega’s van de bibliotheken van Alveringem, Diksmuide en Houthulst is ze ook op zoek naar mensen die volgend jaar tijdens de Poëzieweek een vensterraam ter beschikking willen stellen om een gedicht op te plaatsen.

“Ik geniet van elk bibliotheekmoment”, zegt Ingrid die in buurgemeente Nieuwkapelle woont. “Er is een goed contact met de lezers, van heel klein tot al wat ouder. Omdat het uitlenen van de boeken in Lo nog niet geautomatiseerd is, zijn er regelmatig fijne ontmoetingsmomenten aan de balie waarbij vaak een gelezen boek spontaan wordt besproken. Van veel bibliotheekbezoekers ken ik ondertussen hun favoriet genre of auteur.”

“Meer en meer lezers maken ook gebruik van de volledige bibliotheekcollectie. Want alles wat deel uitmaakt van het assortiment van de hoofdbib in Houthulst en de andere uitleenposten, kan namelijk ook door de bezoekers van de bib in Lo worden ontleend. Mede omdat ik ook een aantal uren in de hoofdbibliotheek vervang, is er een heel fijn contact met de collega’s daar.”

Jeugdliteratuur

Ook de schoolbezoeken startte Ingrid opnieuw op. “Tijdens de covidperiode was het voor de scholen niet mogelijk om naar de bib te komen”, zegt ze. “Maar gelukkig mogen we nu weer de leerkrachten met hun klas verwelkomen. Ik ben ook heel blij met de verfrissing van de boekencollectie in Lo. En sinds de vernieuwing van de computerapparatuur loopt het ook administratief allemaal op wieltjes.”

Ingrd legde ook al enkele eigen accenten. Zo werd de afdeling non-fictie voor de jeugd een beetje gereorganiseerd zodat de boeken mooi overzichtelijk staan en er ook voldoende ruimte is zodat meerdere kinderen tegelijk, eventueel samen met hun leerkracht of ouders, er terecht kunnen. Ingrid creëerde ook aandachtsplekjes in de bib. Zo is er nu een rek met de nieuwste aanwinsten voor volwassenen.

“Ik maakte ook plaats voor wat groen in de bib”, zegt de bibliotheekmedewerker. “Zo staan er her en der wat planten. En als er nieuws is, plaats ik af en toe een informeel berichtje in de Facebookgroep Lo-Reninge Chat. Ook het seizoen van de leesjury is gestart. Zelf begeleid ik een leesgroepje in Pollinkhove en een wat grotere groep in Reninge. Verder zorg ik graag voor een warm onthaal en ben ik samen met de lezer pas tevreden als ik bezoeker en boek kan samenbrengen.”

“Ik werk hier al sinds maart en geniet van elk moment”

Ook met het aantal bibliotheekbezoekers zit het goed. “Er zijn een aantal lezers vanuit mijn eigen woonplaats Nieuwkapelle bijgekomen omdat de locatie van de bib in Lo voor hen wel handig is”, zegt Ingrid. “Verder komen er ook jonge lezertjes bij. De bib is in hetzelfde pand gevestigd als de buitenschoolse kinderopvang en op woensdag zijn er altijd wel nieuwsgierige kindjes die eens in een boekje willen kijken. De deur staat altijd open voor hen. Dat leidt soms tot een nieuw lidmaatschap.”

“Veel kinderen die ik tijdens een klasbezoek mag verwelkomen, komen ook zelfstandig of met een van hun ouders naar de bibliotheek. In deze tijd van het jaar vinden ook veel jongeren de weg naar de bib omdat ze een boek moeten lezen voor school. En er is natuurlijk de bestaande vaste lezerskring.”

Wie interesse heeft in een lidmaatschap van de bib, is welkom op zondagvoormiddag tussen 10.30 en 12.30 uur of op de woensdagavond tussen 17 en 19 uur. Het adres van de bib is Zuidstraat 1A. Jongeren tot 18 jaar krijgen een gratis lidmaatschap, volwassenen betalen een bijdrage van 5 euro per jaar. Daarmee kunnen ze niet alleen boeken, maar ook strips, tijdschriften, dvd’s, cd’s en gezelschapsspellen lenen.

Vensterramen gezocht

Naar aanleiding van de Poëzieweek volgend jaar, die loopt van 26 januari tot 1 februari, worden in Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst en Alveringem mensen gezocht die een vensterraam ter beschikking willen stellen om een gedicht op te plaatsten. De bibliothecaressen van die steden en gemeenten selecteerden hiervoor 25 poëtische pareltjes van literaire kleppers als Bart Moeyaert, Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld. Een kalligraaf zal de gedichten op de ramen aanbrengen vlak voor de start van de Poëzieweek. Wie een raam ter beschikking wil stellen, kan dat tot en met 15 december laten weten in de bibliotheken van Lo-Reninge, Diksmuide, Houthulst en Alveringem. Het project kreeg de naam ‘Weesgedichten’ mee en staat onder toezicht van dichteres Maud Vanhauwaert.

In Lo-Reninge zullen de activiteiten in het kader van de Poëzieweek gecoördineerd worden vanuit de hoofdbibliotheek in Houthulst, in samenwerking met de andere bibliotheken van het Cultuur Overleg IJzervallei. “Er zijn al een aantal enthousiaste kandidaten om een gedicht op hun raam te laten aanbrengen”, zegt Ingrid Smaling. “Maar geïnteresseerden blijven welkom en mogen een mailtje sturen naar bib.lo@lo-reninge.be. Ook in de bibliotheek van Lo zal de nodige aandacht worden besteed aan de poëzieweek. Het kan bijna niet anders dat er, naast de vele andere auteurs, bijzondere aandacht zal zijn voor Clem Schouwenaars. Hoewel de activiteiten rondom het jaar van Schouwenaars zo’n beetje afgerond zijn, blijft er veel belangstelling voor zijn werk.”

Ingrid citeert als afsluiter uit zijn bundel Winter in Reninge :

“Want mijn credo van de poëzie

is stil, niet als de vele kreten,

die ik hoorde, die ik niet geloof,

want poëzie, geloof ik,

is verdichting van de stilte,

is de stilte in de woorden

uit de woorden weer gevormd

tot lichamen van stilte.”

(KVC)