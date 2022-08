Ingelmunstenaar Mike Van Acoleyen keert terug naar oertijd met ‘Doggerland’

Mike Van Acoleyen uit de Izegemstraat in Ingelmunster brengt een nieuw boek ‘Doggerland’ uit. Deze keer is het een prehistorische roman geworden.

Auteur Mike Van Acoleyen is toe aan zijn vijfde boek. Hij schreef eerder als debuutroman De Steen van Brunhilde, de succesvolle Dendermondse Ros Beiaardnovelle Het Ros en de Vier Ridders en hij waagde zich ook aan poëzie en essayistiek. Steeds gaat een vlotte stijl samen met een weldoordachte inhoud.

Brandend actueel

Ook Doggerland is brandend actueel, ook al speelt het zich in de late steentijd af. We keren terug naar de prehistorie, toen de Noordzee nog land was en bewoond werd door rondtrekkende groepen. De laatste ijstijd loopt op zijn einde en langzaamaan stijgt de zeespiegel en verdrinkt Doggerland.

De groep van de Ever begint aan een lange trek. Als klimaatvluchtelingen worden ze uit het land van voorouders verdreven en reizen ze langs Schelde en Leie tot in de vallei van de Mandel, om er een nieuw leven op te bouwen.

Vlot leesbaar

De boeken van Mike zijn steeds goed onderbouwd, maar wel vlot leesbaar en vol spanning, avontuur, romantiek, levenswijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en verrassende plotwendingen.

Mike is afkomstig uit Dendermonde, een stad waarmee hij nauwe relaties aanhoudt. Hij woont al sinds 1996 met zijn echtgenote Heidi en zijn zoon Brendan in de Izegemstraat. Hij is bio-ingenieur en milieudeskundige, maar werkt als communicatie-expert bij O2, een Iepers bureau gespecialiseerd in milieucommunicatie.