Ineke publiceert eigen prentenboek Prinses Luka

Kinderboekenblogster Ineke Debels publiceert haar eerste prentenboek Prinses Luka, een hartverwarmend verhaal over jezelf accepteren zoals je bent. “Ik hoop dat Luka kinderen zal inspireren om te durven zijn wie ze echt zijn.” Het voorleesboek werd geïllustreerd door Katrien Benaets.

Ineke Debels (45) studeerde Germaanse talen in ‘t Fort in Kortrijk en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij werkte eerder bij de Davidsfonds Uitgeverij in Leuven en werkt nu al 15 jaar bij Barco Kortrijk als content marketeer. Ineke is ook bekend van haar

populaire kinderboekenblog Wonderlandbyalice. “Ik had altijd al een passie voor schrijven en kinderboeken in het bijzonder. Mijn blog is dan ook een blog waar ik de nieuwste boeken voor kleuters, kinderen en jongeren bespreek en op Instagram als Bookstagram onder de aandacht breng. Persoonlijk vind ik kinderboeken heel erg belangrijk om de wereld van kinderen te verrijken”, aldus Ineke, die haar eerste prentenboek Prinses Luka uitbracht.

Genderidentiteit

“Luka is een jongetje dat liever in een prinsessenjurk naar het schoolcarnaval wil gaan dan in zijn Supermanpak dat zijn mama klaarlegde. Luka vindt het maar niets. Hij houdt helemaal niet van blauw, nog meer dan roze mist hij glitters en glanzende stofjes”, vertelt Ineke verder. “Het idee voor dit boek kreeg ik op restaurant. Aan het tafeltje naast het mijne zat een transmeisje met vriendinnen. Ze hadden het superleuk. In mijn hoofd ging ik in de tijd terug, naar de kindertijd van dat meisje. Ze kreeg een heel eigen verhaal, identiteit en inleefbare gevoelens. Plots was Luka daar en die wilde dolgraag een meisje zijn, maar zat vast in een jongenslichaam. Het was hoog tijd om haar verhaal tot leven te laten komen.”

Dit warme, inclusieve verhaal behandelt belangrijke thema’s als genderidentiteit en diversiteit. “Het is een warm verhaal over zijn wie je bent, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Luka geeft een stem aan kinderen die zich anders voelen. Tegelijk moedigt het verhaal ook ouders en leerkrachten aan om met kinderen te spreken over hun zoektocht naar identiteit. Het is immers belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

Emoties herkennen

“Ik hoop dat Luka kinderen zal inspireren om te durven zijn wie ze echt zijn. Voor mij is het belangrijk dat boeken levensechte personages hebben. Zeker als ze voor kinderen bestemd zijn. Woorden en verhalen helpen hen emoties herkennen, begrijpen en een plek geven. Ongeacht of dat grote of kleine gevoelens zijn, die ze bij zichzelf of in hun omgeving kunnen terugvinden. Bij minder evidente, intense thema’s als identiteit en gender is dat des te belangrijker. Verhalen als Prinses Luka helpen om je hart open te stellen en meer begrip te tonen voor anderen. En dat kan je niet vroeg genoeg leren…”

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Clavis en kost 17,95 euro. Het is verkrijgbaar in elke boekhandel en is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. (PV)