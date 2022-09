Ine wint 37 ijsjes met zomerleesactie van Poperingse bib

Ine De Baene is de gelukkige winnares van de zomerleesactie van de Poperingse bib, Zomer(l)ijsje. Met haar schoenmaat 37 mocht ze even veel ijsjes mee naar huis nemen. De 11-jarige Ine kreeg de prijs woensdag uit handen van schepen van Cultuur Loes Vandromme, die ook nog tien troostprijzen overhandigde. Maar liefst 130 jongeren van 2,5 tot 12 jaar namen aan de actie deel.

Deze tien deelnemers kregen één ijsje als troostprijs: Jana Boxoen, Corneel Dehouck, Jana Vandenbroucke, Basiel Blondeel, Lucas Wostyn, Linde Pannecoucke, Tibbe Deschrevel, Laure Delbecque, Astor Sampers en Norah Gevaert.

130 deelnemers

Tijdens de actie Zomer(l)ijsje gingen kinderen en tieners een aantal leesuitdagingen met succes aan: alleen of samen een boek lezen op aanraden van iemand die je graag ziet, een strip lezen van een reeks die je nog niet kent, een boek lezen met je voeten in het water, een weetjesboek lezen en tot slot een boek lezen met veel tekst. De 130 jonge deelnemers waren super gemotiveerd om telkens de uitdaging aan te gaan. Ze bezorgden foto’s van hun vaak zotte leesacties en verzamelden zo stempels op de Zomer(l)ijsje-kaart.

Inzetten op lezen bij kinderen

Naast de bib, is ook schepen Loes Vandromme heel tevreden met het resultaat van de actie: “We zijn blij dat kinderen bleven lezen in de zomer. In boeken beleef je allerlei avonturen, ontdek je andere landen of fantastische oorden, leer je jezelf kennen en anderen begrijpen. Wat is er leuker dan in het zonnetje of met je voeten in het water ontspannen te luisteren naar verhalen of die zelf lezen?”

“Voorlezen, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen”

“Onderzoek toont aan dat al voor onze allerjongsten voorlezen en lezen niets dan grote voordelen heeft: voor hun taalgevoel, taalbegrip, woordenschat, concentratievermogen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfs voor andere vakken, rekenen inbegrepen! Voorlezen, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Een zomerlang lezen zorgt ervoor dat kinderen hun opgebouwde woordenschat, leesbegrip en leesvaardigheid niet terug zien achteruit gaan tegen de start van het nieuwe schooljaar.”