Ine Desplinter brengt met ‘Schrijf’ eerste boek uit: “Lesmateriaal voorstellen op een laagdrempelige manier”

‘Schrijf’, zo is het eerste boek van pedagogisch vakbegeleider Nederlands Ine Desplinter (38) getiteld. Samen met gastdocent creatief schrijven Li Lefébure vormde Ine een tandem om van haar eerste werk een bundeling te maken van uitdagende, grappige, vlugge en diepgravende opdrachten, die de lezer uitnodigen om met taal te spelen.

Het boek bevat een schat aan inspiratie voor taalleraren en jongeren van het middelbaar onderwijs. Het werk is handig om in de klas mee aan de slag te gaan, maar ook heel fijn voor de leerlingen thuis.

Begin dit jaar liet Ine Desplinter uit Sente zich nog opmerken toen ze van mening was dat er te weinig Vlaamse auteurs en illustratoren voorkwamen in de Grote Vriendelijke 100 – lijst van lezerscommunity Hebban. nl en De Grote Vriendelijke Podcast. Ook midden januari was dit niet anders in de Boon lijst van de beste 15 kinder- en jeugdboeken. Om deze bestaande initiatieven aan te vullen, zette Ine – samen met twee Instagramvriendinnen – een eigen actie op poten. Hierdoor konden alsnog meerdere Vlaamse auteurs en illustratoren met succes in de spotlights worden geplaatst.

(Jeugd)literatuur

Ine Desplinter promoot al enkele jaren via haar Instagramaccount @ine_leest (jeugd)literatuur bij het bredere leespubliek. Haar ambitie om jongeren aan het lezen te krijgen werd onlangs opgepikt door uitgeverij Clavis, die haar vroeg om haar kennis en praktijkervaring te bundelen in een boek. “De voorbereidingen voor het boek gingen van start in de zomer van vorig jaar”, vertelt Ine.

“Na het nodige opzoekwerk te hebben verricht, werd het startschot in Antwerpen gegeven in januari van dit jaar. Op 1 dag tijd kreeg de structuur van ons werk vorm, waarna Li en ikzelf konden starten met de verdere uitwerking van de verschillende onderdelen. Om mij optimaal te kunnen concentreren tijdens dit creatieve schrijfproces, zonderde ik mij nadien enkele dagen af aan zee, en zo geschiedde.” Ik schreef het boek vanuit mijn verschillende ervaringen in het onderwijs, maar vooral vanuit de gedachte om op een laagdrempelige manier uitgewerkt lesmateriaal en -ideeën ter beschikking te stellen. Mijn eerste boek is alvast een schat aan inspiratie geworden voor zowel taalleraren als jongeren in het middelbaar onderwijs. Tevens werd er ruimte gelaten aan (jeugd)auteurs om schrijfopdrachten te ontwikkelen rond hun eigen boeken. Op die manier geniet het boek van gewaardeerde bijdragen van onder andere Bjorn Van den Eynde, Bart Moeyaert en Inez Van Loon. Hierdoor worden jongeren gestimuleerd om behalve appjes en verplichte schoolopdrachten ook mooie verhalen, sms-gedichten, krantenartikelen of zelfs liefdesbrieven te schrijven.”

Wie een uniek en creatief kerst- of eindejaarsgeschenk zoekt voor zijn tiener, zit alvast goed met het boek ‘Schrijf’, dat het lees- en schrijfplezier bij de jongere zal aanwakkeren. (BRU)