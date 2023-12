In pyjama luisteren naar boeiende verhalen

De voorleesavond voor kinderen van 3 tot 10 jaar die in pyjama naar de bib afzakten, was opnieuw een hoogvlieger van formaat. Ruim 30 kinderen waren op de afspraak. Jaarlijks organiseert de Vondelbib een dergelijke voorleesavond als afsluiter van de voorleesweek. Vier voorleesmama’s en/of -oma’s namen een groepje kinderen onder hun vleugels om hen een boeiend verhaal voor te lezen. Rosita Bral las voor uit Winter met muis, Charlotte Van Laecken uit Een mama is als een huis, Sonja Stock uit Mijn spook en ik en Katrien Vanhee vertelde het verhaal Nina Tomatina. Daarna kon iedereen genieten van een glas lekkere, warme chocolademelk. (LB/foto Luc)