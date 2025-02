“Impulsief reageren is niet aangeraden”: Mike Wittouck schrijft lijvig werk over financiële vrijheid

Mike Wittouck (31), woonachtig in Edewalle, is niet alleen ondernemer in hart en nieren, maar sinds kort ook auteur van het boek ‘De sleutel naar financiële vrijheid’. Mike biedt zijn lezers praktische inzichten, strategieën en inspirerende tips om financiële vrijheid te bereiken. Het behandelt onderwerpen zoals investeren, mindset, en persoonlijke groei, met een focus op het nemen van slimme beslissingen voor een stabiel leven.

“Vaak vroegen mensen me advies in verband met de lieve centen en met de ondernemerswereld”, steekt Mike van wal. “Daarom besloot ik om alles eens voor mezelf op te schrijven en mijn visie en ideeën daarna in boekvorm te gieten. Er zijn ondertussen een tiental versies de revue gepasseerd vooraleer ik het echt goed vond. Er gebeurden heel wat aanpassingen, niet alleen qua zinsbouw, maar ook wat de inhoud betreft. Ik ben natuurlijk geen echte schrijver, dus het moest zeker wel oké zijn vóór het naar de uitgeverij ging. Ik ben beginnen schrijven net na de zomervakantie, in september 2024. Uiteindelijk had ik het eerste exemplaar in mijn handen tijdens de laatste week van januari. Mijn boek is een uitgebreide gids voor iedereen die streeft naar financiële vrijheid en controle over zijn leven.”

“Het boek combineert praktische strategieën, inspirerende verhalen en diepgaande inzichten om je te helpen financiële stress te verminderen en je dromen te verwezenlijken. Van het begrijpen van de basiseconomie en slimme investeringen tot het ontwikkelen van een krachtige mindset én het vermijden van veelgemaakte valkuilen. Mijn 178 bladzijden tellende naslagwerk benadrukt het belang van vroeg beginnen, het leren omgaan met mislukkingen, en het vinden van balans tussen werk, vrije tijd en persoonlijke groei. Of je nu aan het begin staat van je financiële reis of op zoek bent naar manieren om verder te groeien, dit boek biedt waardevolle tools en inspiratie. Met aandacht voor duurzaamheid, ethiek en impact helpt het je niet alleen je eigen financiële doelen te bereiken, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. Er staat dus niet in hoe je veel geld moet verdienen, maar wel hoe je veilig en verantwoord kan beleggen.”

“Met dit boek wil ik mezelf en anderen inspireren”

Emotioneel gedrag

“Er staat bijvoorbeeld ook heel wat info in over emotioneel gedrag in de financiële wereld. Impulsief reageren is niet aangeraden. Denk maar aan de hele heisa omtrent de komst van het Chinese Deepseek. Daardoor kelderden de aandelen van de Nvidia microchips. Er werden er heel wat verkocht. Wie ze nu aankoopt, koopt ze heel goedkoop aan en zal op termijn weer veel winst maken. Daarnaast wijdde ik ook een hoofdstuk aan belastingsoptimalisatie. Mensen die veel werken en niet veel afweten over het huidige belastingsysteem, redeneren soms dat het allemaal wel oké zal zijn, maar dan komen ze plots voor onprettige financiële verrassingen te staan. Nogmaals, ik ben geen schrijver en ik heb ook niet de ambitie om er één te worden. In de eerste plaats ben ik een ondernemer en heb ik mijn handen vol met het runnen van mijn eigen zaak, zijnde Omega Interieur in Handzame, waar we keukens en allerlei maatwerk aanbieden.”

Feedback

“Ik heb het schrijven van dit boek wat onderschat, want er kroop meer werk in dan gedacht. Het is ook ongelooflijk hoe snel sommige zaken in een boek achterhaald worden, bijvoorbeeld door het vormen van een nieuwe regering, die al aanpassingen uitvoert wat betreft de vermogensbelasting. Rijk zal ik er ook niet van worden, maar dat is de bedoeling ook niet. Het schrijven van dit boek heeft mezelf geïnspireerd en me heel wat nieuwe inzichten bijgebracht. Veel mensen van over heel Vlaanderen stuurden me al positieve reacties en daar ben ik blij om. Het grappige is ook dat ik ook al kritiek kreeg van mensen die het boek nog niet lazen. Tegen hen durf ik zeggen: lees mijn boek eerst en geef me dan feedback, want daar sta ik zeker voor open. Het boek is trouwens te verkrijgen in de gewone boekhandel en bij online-winkels”, besluit Mike.

Alle info over het boek van Mike vind je op www.bravenewbooks.nl