Illustrator Eva Neirynck (36) wint maar liefst drie Merit Awards

De Desselgemse Eva Neirynck (36) wint drie Merit Awards nadat ze eerder op de shortlist ‘Beste Filosofische Kinderboek 2024’ stond.

De shortlist voor de Ludoq-prijs van het Beste Filosofische Kinderboek van 2024 is bekend en bevat een bijzondere Vlaams-Nederlandse samenwerking. Wat ik allemaal zou kunnen zeggen, geschreven door de Nederlandse schrijfster Tiny Fisscher en de Vlaamse kinderfilosofe Katrin Laureyssens, met illustraties van Eva Neirynck, is een van de vijf genomineerde titels. “Ik ben zo dankbaar voor wat dit boek me allemaal al bracht, mede dankzij Katrin en Tiny”, zegt Eva trots. Het boek, uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Samsara, nodigt kinderen uit om op een speelse manier na te denken over filosofische vragen. De prijs, waarvoor de jury zich liet leiden door de vraag welk boek jonge lezers aanzet tot filosofische bespiegelingen, wordt op 6 april in Hilversum uitgereikt. Dit valt niet zomaar samen met de Week van de Kinderfilosofie. Vanaf 10 maart kan ook het publiek stemmen op zijn favoriet.

“Na het leuke nieuws van vorige week over de Ludoq-prijs, kreeg ik nog meer schitterend nieuws”, glundert Eva. “De illustraties voor Wat ik allemaal zou kunnen zeggen behaalden de Merit Award in de categorie Books van de iJungle Illustration Awards 2024. Er werden 3.210 illustraties ingezonden uit zowat 60 verschillende landen. Wat een eer dat ik daartussen sta. Ik had echter nooit gedacht dat ze dit gingen oppikken. Ik behaalde zowaar drie Merit Awards.”

Vrolijk en absurd

Ook met Een kersenboom in je buik viel Eva in de prijzen. “Met heel veel trots stel ik graag dit nieuwste prentenboek aan jullie voor. Bij de magische uitgeverij De Eenhoorn mocht ik Een kersenboom in je buik illustreren. Dit vrolijke en absurde boek baseerde auteur Jonas Boets op een zeer herkenbare waarschuwing van ouders. Ben je nu nog meer benieuwd naar de illustraties in het boek? Je kan nog steeds bij mij een pre-order plaatsen. Je vindt de link op mijn website.” Vanaf 27 februari uit bij de Eenhoorn.