Iconische boekhandel Corman verhuist 26.000 boeken naar nieuwe locatie

De iconische boekhandel Corman vindt een nieuwe stek aan het Leopold I-plein. Samen met de duizenden boeken verhuist ook de ziel van de bijna 100 jaar oude winkel mee en is er nu meer ruimte voor tal van nieuwe literaire initiatieven.

Nog niet gewist uit het collectief geheugen van de wat oudere Oostendenaars is de naam Corman: de boekhandel èn de figuur. Mathieu Corman, uit het Duitse grensgebied aangespoeld, start zijn Oostendse boekhandel in 1926. Later volgen filialen in Knokke, Brussel en (kortstondig) in Antwerpen. Zijn librairie in de Adolf Buylstraat is tot over de grenzen een begrip en ademde overwegend Franse literatuur, maar alle literatoren met wereldfaam zijn er zwart op wit present. En velen onder hen ook in kleur tegen de wand, karikaturaal geportretteerd door Felix Labisse.

Matthieu Corman. © GF

Als oorlogscorrespondent verslaat Mathieu Corman de Spaanse burgeroorlog. Het ontgaat zelfs Hemingway niet, die lovend over hem schrijft. Picasso laat zich voor zijn doek Guernica inspireren door een reportage van Corman in Le Soir. Globetrottend reporter is Corman altijd gebleven. Later trekt hij, niet zelden met zijn sidecar, richting Oost-Europa. ‘Communist’ en ‘anarchist’ klinken hem zeker niet als scheldwoord in de oren. Censuur wel. Nog tot in de jaren ‘70 stapelt hij met de (verboden) verkoop van Jef Geeraerts’ Gangreen boetes, veroordelingen en gevangenisstraffen op. De boekhandelaar, journalist, wereldreiziger, uitgever en anarchist stapt op 15 februari 1975 uit het leven. Toen al als een legende. Net als zijn boekhandel.

’t Pêrd

Sinds vorige zaterdag huist boekhandel Corman in een ruim pand aan het Albert I-plein – in het Algemeen Oostends: Het Pêrd – Dit na een intense vierdaagse verhuis van ongeveer 26.000 boeken van de oude naar de nieuwe locatie. Zoveel gedrukt intellect verkas je zo maar niet: “We waren al een paar jaar op zoek naar een nieuw onderkomen voor de winkel. Ons pand in de Wittenonnenstraat was nodig toe aan een ingrijpende renovatie en was ook te klein”, zegt zaakvoerster Valérie Kemp.

Dus was er de exodus ‘in georganiseerde chaos’, aldus Valérie naar het plein en nestelt Corman zich nu, samen met bloemenzaak Flowers Forever en AHWNN Gallery, onder één dak, onder het devies ‘Bonjour Ostende’. “Onze klanten komen via de bloemenzaak binnen. Maar als die dicht is, blijft de doorgang verzekerd, want onze openingsuren blijven dezelfde.”

Meer ruimte

Op een paar jaartjes van het eeuwfeest oogt de nieuwe Corman kwiek en fris: “Vooreerst hebben we hier meer ruimte voor boeken, klanten en onze centraal opgestelde leestafel. Wie dat wil, kan er aanschuiven met een koffietje of voor een babbel”, verduidelijkt medewerkster Isabelle Paulus. De leren fauteuil wat verderop is een comfortabel alternatief. Bij de inrichting kon het team rekenen op de expertise van Valéries goede vriendin en binnenhuisarchitecte Marjanne Scheyving. “En bij AHWNN Gallery hieronder vinden we de al jaren gemiste luxe: ruimte voor lezingen, boekvoorstellingen, leesgroepen, signeersessies…”

Valérie Kemp nam de zaak over van haar overleden vader Michel.

Maar mag men nieuwe boeken, net als oude bomen, zomaar verplanten? “Al na één week druppelen onze vaste klanten blij verrast binnen”, zegt Isabelle. “De winkel ligt amper 400 m van de oude. Het Leopold I-plein vormt meer en meer een levendig knooppunt van diverse handelszaken en we liggen op een as naar Mu.ZEE, in de nabijheid van een middelbare school en dicht bij de dijk.”

Sinds jaar en dag trekt Corman met zijn Babels aanbod boeken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans veel klanten vanuit heel België, maar ook van over de landsgrenzen. “Die paar honderden meters kunnen geen beletsel zijn om ons op de nieuwe stek te vinden.”

Niet te koop

Wat dan wel de meest gestelde vraag is aan de kassa? “Dat ze een boek zoeken van een auteur wiens naam ze vergeten zijn en ook de inhoud is hen ontsnapt, maar er komen veel paarden in het verhaal voor. En zo zijn er nog een paar varianten te bedenken”, lacht Isabelle.

Zaakvoerster Valérie Kemp nam zes jaar geleden de zaak van wijlen haar vader Michel over en behartigt vandaag de boekhouding en het financiële beheer. Samen met Isabelle en sinds kort ook Eri Vanluchene vormen ze samen het gezicht van de boekhandel tijdens de openingsuren. “Daarnaast help ik Valérie bij het aankoopbeleid en probeer ik haar vele goede ideeën ook uit te voeren”, vervolgt Isabelle. Lezen doen Valérie en Isabelle heel graag, maar helaas ontbreekt hen de tijd. En die is helaas ook bij Corman niet te koop.

Corman nodigt iedereen graag uit op het openingsweekend op 9, 10 en 11 juni. Op vrijdag is er vanaf 17.30 uur een welkomdrankje en tot zondagavond gaat er 10 procent af van de gespendeerde aankopen.