Huis van de Dichter zoekt schrijvers die er willen werken

Het Huis van de Dichter doet een oproep naar kandidaten die interesse hebben om er één volle werkweek te wonen en werken. Sinds begin 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’, de voormalige woonst van Gwij Mandelinck, opengesteld als schrijfresidentie.

Het Huis van de Dichter was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter opengesteld als residentie voor auteurs die in Vlaanderen en Nederland wonen en werken. “Auteurs uit alle genres zijn welkom, van alle leeftijden, diverse achtergrond, komaf en cultuur. De schrijfresidentie biedt bovendien ook bewust kansen aan auteurs met andere roots, auteurs van kinder- en jeugdliteratuur en auteurs die in cocreatie willen samenwerken met kunstenaars uit andere disciplines zoals illustratoren, scenaristen, dramaturgen, theatermakers, choreografen, vertalers, filosofen, cartoonisten, schilders en muzikanten”, zegt dichter Michaël Vandebril.

Oproep residenten najaar 2022

“We doen een oproep naar nieuwe residenten voor het najaar 2022. De vzw Huis van de Dichter biedt de auteur een kosteloos verblijf aan van één volle werkweek. De jaarlijkse toewijzing van de schrijfresidenten gebeurt na een beoordeling door een onafhankelijke selectiecommissie en in samenspraak met Passa Porta, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het residentiebeleid van Literatuur Vlaanderen.” Auteurs met interesse voor een residentie in het ‘Huis van de Dichter’ kunnen contact opnemen via selectie@huisvandedichter.be met in de onderwerpbalk de vermelding ‘selectie schrijfresidentie’. De kandidatuur bestaat uit een cv en een uitgebreide motivatiebrief. De kandidaat bezorgt bovendien nog een toelichting van de keuze voor deze plek (een link met Watou, het grensgebied, de regio en/of met de literaire en artistieke geschiedenis ervan of andere), enkele gedichten, publicaties of fragmenten van publicaties en een concreet plan waaraan die tijdens de residentieperiode zal werken. Uiterste datum van inzending is dinsdag 14 juni 2022. “De namen van de geselecteerde residenten worden eind juni of begin juli bekend gemaakt. Het verblijf is tijdens het najaar en de herfst van 2022.”

Het Huis van de Dichter wordt financieel ondersteund door Marnixring vzw, Literatuur Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. Het is ook organisator van de jaarlijkse Residentensessies in Watou en het evenement Dichter bij de Grens in Sint Anna ter Muiden.