Hondje Tessa speelt hoofdrol in nieuw boek van Gudrun Tahon uit Veurne: “Blij leren zijn met wat je hebt”

Met ‘De mooiste droom’ is auteur en logopediste Gudrun Tahon (60) uit Eggewaartskapelle bij Veurne aan haar derde kinderboek toe. In haar nieuwste verhaal wil Gudrun kinderen iets bijbrengen over ‘dromen en waarden’. Ook nu weer speelt een dier de hoofdrol: hondje Tessa.

Gudrun heeft duidelijk een groot hart voor kinderen en voor dieren. “Als logopediste in het buitengewoon onderwijs geef ik taaltherapie aan kinderen met een mentale beperking”, legt Gudrun uit.

“Dat geeft me heel veel voldoening! Mijn job sluit ook aan bij mijn passies voor tekenen, schilderen en verhalen schrijven. En die kan ik ook perfect tot uiting laten komen in mijn kinderboeken. In mijn boeken kies ik altijd voor een dier in de hoofdrol om socio-emotionele thema’s aan te kaarten. Vanuit het standpunt van dieren snappen kinderen snel wat het betekent om anders te zijn, leren ze iets over vooroordelen en waardebesef, ontdekken ze wat echte vriendschap is. Ik organiseer regelmatig voorleessessies waarbij ik de thema’s probeer over te brengen via materiaal, spelletjes, liedjes en dansjes. Dan zie ik meteen dat kinderen openstaan voor een andere kijk op zaken. Door in mijn boeken de aandacht van kinderen te vestigen op waardebesef en vriendschap hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een maatschappij met meer verdraagzaamheid.”

‘De mooiste droom’ is voor een stuk autobiografisch. Gudrun merkt dat haar hondje altijd voor het raam naar buiten zit te kijken en te wachten tot ze van school komt. “Via dit verhaal wil ik de kinderen meegeven dat het leuk is om dromen te hebben en te fantaseren.”

Vriendschap

“Het belangrijkste is echter om blij te zijn om wat je hebt en te beseffen dat vriendschap en liefde is wat echt telt. In het boek droomt hondje Tessa dus van grootse dingen, maar ontdekt ze uiteindelijk wat echt belangrijk voor haar is. Als ze door het raam zit te kijken, ziet Tessa heel veel gebeuren: ze merkt een flauwe kat op, de ijscokar, een hond in een buggy en wel honderd ballonnen. In haar dromen beleeft Tessa spannende avonturen: ze wil in een snoeppaleis wonen, racen met een sportauto, zweven aan lianen in de jungle… Maar wat ze vooral mist: haar baasje en haar thuis… Wat is dan voor Tessa de mooiste droom?”