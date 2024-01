Historiek BBC Olympia Ruddervoorde in boekvorm

Frank Couffez stelde zijn 135 pagina’s tellende boek over de Ruddervoordse basketbalclub BBC Olympia Ruddervoorde voor. Het is een naslagwerk dat de basketbalploeg omschrijft aan de hand van veel foto’s, wedstrijdverslagen, resultaten, rangschikkingen, getuigenissen, anekdotes en artikels die ooit verschenen in de verschillende dag- en weekbladen van bij het begin van Olympia Ruddervoorde tot en met het seizoen 1999-2000.

Veel interesse

Olympia Ruddervoorde is ondertussen sinds een aantal jaren een onderdeel van KBBC Oostkamp geworden. Het boek is dan ook een terugblik op de mooie vriendschappen die gegroeid zijn uit ‘den basket’ in Ruddervoorde. “Ik heb zelf bij de ploeg gespeeld en het was in eerste instantie de bedoeling om iets te maken louter voor mezelf. Maar vanuit verschillende kanalen waar ik te rade ging om informatie bleek er veel interesse te bestaan waardoor ik besloot om het in boekvorm uit te brengen.”

Olympia Ruddervoorde zit bij de familie Couffez in het bloed. De vader van de auteur Rafaël Couffez speelde tijdens de beginperiode ook bij de ploeg. Het was een waar huzarenwerk om met de vele krantenknipsels en foto’s een compleet overzicht te bieden van de geschiedenis van de basketbalploeg. “

Ik heb gelukkig ook nog een aantal verhalen van oud-spelers kunnen optekenen, die scheppen een mooi beeld van de ploeg. Het zijn anekdotes die anders verloren zouden gegaan zijn. Ik heb zoveel mogelijk de oud spelers, sympathisanten, bestuursleden en trainers aangesproken om hun verhaal te brengen en ik was aangenaam verrast dat er zeer veel oude bekenden naar de voorstelling van het boek gekomen zijn”, zegt de auteur. (GST)