Heulenaar geeft na succes Facebookpagina boek ‘Bakvrienden’ uit

De Heulse Gentenaar Frank Matton (54) onderhoudt samen met zijn Bakvrienden Frederick, Andy en Liesbeth een Facebookpagina met meer dan 40.000 volgers. De populariteit van de groep scheert al vanaf het ontstaan hoge toppen, maar swingt de laatste twee coronajaren de pan uit. Dat bracht de Bakvrienden op het lumineuze idee om een eigen, gelijknamig, boek uit te brengen. “Bakvrienden is de tweede grootste culinaire Facebookgroep na de pagina van Libelle én de grootste bakkerssite van België. Ongelooflijk he?”

Heulenaar Frank Matton, momenteel wonend in Gent, ging al vroeg in de bakkersleer. Hij is de derde generatie Matton die de bakmuts met trots draagt. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Willy en grootvader. “De eerste Matton die zich in het bakkersmilieu stortte was mijn opa, Albert Matton zaliger. Hij had lange tijd een bakkerij bij het oude voetbalplein aan de Deerlijksesteenweg in Harelbeke. Héél bekend in de omgeving. Mijn vader heeft die dan begin jaren zeventig overgenomen. Voor een tweetal decennia, want de bakkerij is uiteindelijk in 1992 gesloten. Waarom ik toen niet meteen heb overgenomen? Ach, ik was een prille twintiger, en zat toen in mijn apenjaren (lacht). Bovendien zou ik een grote lening hebben moeten aangaan én ik had pas een kind gekregen. Ik durfde zo’n stap in het diepe nog niet aan. In de plaats daarvan ben ik in ’92 bij bakkerij Hoornaert gaan werken. Daar heb ik drie jaar gesleten, maar me echt amuseren deed ik er niet. Het was me te groot, te fabrieksmatig weet je wel. In 1995 heb ik mijn moed en mijn spaarcenten bij elkaar geraapt en ben ik dan toch maar een eigen bakkerij Matton gestart, hier in Heule.

Klaaskoekenmarathon

Franks liefde voor het bakken was voor de eeuwigheid, zijn bakkerij was dat niet. Na 16 jaar hard labeur gaf hij zijn zaak op en sloeg hij een ander pad in. “Ik wilde mijn kennis graag delen en heb in 2011 een diploma als leerkracht behaald. Ik heb dan tien jaar lesgegeven in het TSO in Aalst én in de Lage Kouter in Kortrijk. Ook dat hoofdstuk heb ik vorig jaar afgesloten trouwens, momenteel sta ik in de bakkerijschool in GO! Sterrebos, waar ik in OV3 mensen met een beperking lesgeef. Niet de meest simpele opgave, maar ik krijg er zó veel voor terug. Die mannen hebben een groot hart. Onlangs organiseerde ik onze jaarlijkse ‘klaaskoekenmarathon’. Van 2 uur ’s ochtends hebben ze gewerkt, twee dagen lang. Het resultaat: zo’n 24.000 klaaskoeken, waarvan de opbrengst naar een goed doel tijdens de Warmste Week is gegaan. Prachtig toch?”

Frank trad in 2020 ook toe toe tot de beheerdergroep ‘Bakvrienden’, dat op dat moment zo’n 10.000 volgers had. “Frederick is met de site gestart. Toen ik er bij kwam is de Facebook-groep, niet per se door mijn toedoen maar vooral dankzij corona, uitgegroeid tot een bakkersnetwerk met meer dan 30.000 volgers. En nu hebben we er zelfs meer dan 42.000. Het is de tweede grootste culinaire Facebook-groep na de pagina van Libelle én de grootste bakkerssite van België. Ongelooflijk he?”

15 vragen per dag

Het idee voor een bakkersboek leek een logisch vervolg van de succesvolle Facebook-pagina, maar is eigenlijk eerder toevallig ontstaan. De beheerders van de Bakvrienden kregen dagelijks elk meer dan 15 bakvragen per dag binnen via messenger. “Mensen waren dan geïnteresseerd in onze recepten, of hadden vragen bij een bepaalde werkwijze. Tijdens corona is de interesse alleen maar groter geworden. Zo’n vragen krijg ik trouwens nog. Ik probeer ze altijd allemaal te beantwoorden, ja, tot grote ontsteltenis van mijn vrouw. Ze wordt er horendol van. Ze vraagt dan: ‘wanneer ga jij eindelijk eens met rust gelaten worden?’ (lacht). Maar het is mijn passie, ik kan het moeilijk loslaten. Bovendien is bakken, net als koken, razend populair geworden. Het lijkt alsof de halve wereld workshops volgt. Zelf geef ik er ook: van pistoletworskshops tot lessen over brood én klaaskoeken, in samenwerking met Aveve.”

Sober en rustgevend

Het boek draait niet om de grootste of de beste zijn, maar is er voor de bakker in ons allemaal, aldus Frank. “Niet iedereen is Roger Vandamme (meester-patissier en sterrenchef van Het Gebaar in Durbuy, red.). De recepten die we in ons boek hebben opgenomen, kan Jan met de pet in eigen keuken klaarmaken en in eigen oven bereiden, liefst met zo weinig mogelijk materiaal. We waren ook heel blij met de lay-out van het boek. Het hoefde niet flashy of heel kleurrijk te zijn. Soberheid moest het uitstralen. En dat is ook gelukt. Het is een rustgevende uitgave geworden. Met harde luxe, zachte luxe, koekjes én patisserie. Het boek bestaat overigens uit 50 recepten. We hebben met z’n vieren elk 10 recepten geïntroduceerd, en ook onze sponsor ‘Cook & Bake’ heeft er tien ingelepeld. Ik ben dan wel de enige professionele bakker in ons ensemble, ook de anderen brengen echt kwaliteit. Ze doen dit als hobby, maar het zijn echte kanjers wat het bakken betreft. Voor Frederik, die al heel wat moeilijke watertjes doorzwommen heeft in zijn leven, is bakken een soort van therapie. Hij weet alles van brood bakken. Andy heeft een bakkersopleiding achter de rug, maar is daar niet in verder gegaan. Net als Liesbeth, die in een woonzorgcentrum werkt, is hij gespecialiseerd in patisserie. Zij heeft een eigen bakbedrijfje uit de grond gestampt, ‘Bakgeluk’ in Temse, dat zich op stapeltaarten richt.”

Ode aan Willy

Zelf brengt Frank in het boek een ode aan zijn papa Willy, die in 2012 overleed. “Alle recepten zijn van zijn hand. Zijn frangipane is altijd al zijn vlaggenschip geweest. Zacht, smeuïg, rijk van smaak én met een kleine toets kokos. Dat laatste was vintage mijn vader. Ook zijn prinsessentaart was top, maar dat recept heeft het boek niet gehaald. Je moet niet al je pijlen meteen verschieten hé. (lacht) Ik speel met het idee om, als dit boek het goed blijft doen, eventueel een tweede bakkersboek uit te brengen. Deze keer mét eigen recepten. De andere Bakkersvrienden zijn momenteel niet zo tuk op een vervolg, maar ik denk dat hun goesting wel nog zal komen.”

In veertien dagen tijd ging het boek zo’n 2.000 keer over de toonbank. “Dat is veel he?”, glundert Frank. “Het is altijd een risico om een kookboek uit te brengen dat niet van de hand van een Jeroen Meus of Sandra Bekkari is. Die verkopen meer dan 40.000 titels per jaar. Neen, onze uitgever was al content geweest als we er 700 hadden verkocht. Op onze Facebook-pagina hebben we uiteraard óok reclame gemaakt. Mensen konden er ons boek pre-orderen, zo hadden we er al meteen 500 van de hand gedaan vooraleer het boek effectief in de winkel lag.”

Voor Frank gaat een droom zo in vervulling. “Ik vergelijk mezelf vaak met een voetballer, ik heb van mijn hobby een beroep gemaakt. Mijn doel is om bij mensen de zin in het bakken te doen bloeien en groeien. Tegelijk is alles wat ik doe, mijn hele carrière als bakker en nevenactiviteiten, een langgerekt eerbetoon aan mijn vader. Hij heeft me alles geleerd, en ik vind het meer dan een plicht om die kennis geen stof te laten vergaren, maar door te geven nu het nog kan. Op onze pagina zijn we nu ook gestart met een soort ‘doe-het-zelf-filmpjes’, wat S.O.S. Piet-gewijs, waarin we tips geven aan onze volgers. (denkt even na) Kijk, van alle recensies die we al binnenkregen, en daar zaten ook negatieve tussen, waren de opmerkingen van de leden van Bakkersvrienden het állerbelangrijkst voor ons. (fijntjes) En die meningen waren, over de ganse lijn, zeer positief. En daar doen we het voor.”





BIO

Frank Matton (54) woont in Gent en heeft een vriendin Ella (49). Frank heeft twee kinderen uit een vorige relatie: Maxime (30) en Axelle (28). Hij is sinds 2022 leerkracht Bakkerij in het Sterrenbos in Rumbeke, in het bijzonder onderwijs. Hij sloot zich in 2020 aan bij de beheerdersgroep van de Facebook-pagina ‘Bakvrienden’, dat opgericht werd door Andy Priem en op vandaag zo’n 42.100 leden telt. Verder zijn ook Liesbeth Geeroms en Frederick Van Nieuwenhuyze beheerders. Het succes van de groep vertaalde zich in een boek ‘Bakvrienden’, dat in 2022 uitgegeven wordt door Beefcake Publishing en zo’n 30 euro kost.

Recept: Citroencake met meringue

Ingrediënten:

– 400 g mix voor citroencake

– 4 eieren

– 100 g boter

– 100 ml arachideolie

– 1 eetlepel Citroenpasta

– Smeltchocolade

– Witte suikermagrietjes

Bereiding:

Meng alle ingrediënten tot een homogeen beslag. Giet het beslag in een bakvorm naar keuze.

Bak de cake in het midden van de voorverwarmde oven op 170 graden gedurende 20 – 30 minuten. De cake is voldoende gebakken wanneer je met een mes in de cake prikt en er geen beslag meer aan je mes blijft kleven.

Haal de cake uit de bakvorm en laat afkoelen op een rooster.

Werk af naar keuze met een eenvoudige meringue die je een weinig afbrandt. Spuit een fijn lijntje chocolade op kristalsuiker en plaats deze in de koelkast. Snij het uitgeharde chocoladelijntje op maat met een verwarmd mes. Plaats deze boven op de meringue. Afwerken met suikermargrietje of andere decoratie naar keuze.