Het Penhuis ontvangt op zondag 23 maart bekende Nederlandse dichter Ingmar Heytze

Komende zondag 23 maart begint Het Penhuis aan het tweede seizoengedeelte. “We nodigden de bekende Nederlandse dichter Ingmar Heytze uit. Bij onze Noorderburen is hij een begrip”, zegt Gie Devos. De deuren van de Oranjerie in de Broeltuin aan de Broelkaai openen vanaf 10 uur.

“Maar weinig poëzielezers zullen nog nooit iets van hem hebben gelezen. Van zijn bundels zijn tienduizenden exemplaren verkocht, zijn gedichten versieren vele gevels en zijn gelegenheidsgedichten staan menigeen in het geheugen gegrift”, vertelt Gie.

“Hij schrijft eenvoudige en zeer bevattelijke poëzie en is zeer betrokken op het dagelijkse leven. Joost Zwagerman schreef ooit deze zin neer over Ingmar Heytze: ‘Ingmar Heytze is in zijn eentje The Beatles van de Nederlandse poëzie’. Een niet te missen ontmoeting dus!” Piet Piryns – journalist, auteur en redacteur – is de gastheer.

Bestel jouw tickets via 056/27.75.00 of via deze link.