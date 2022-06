Het Havenhuis wint wedstrijd Vensterverzen

Het Havenhuis, een zorgvoorziening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Reninge, won de wedstrijd Vensterverzen. In het centrum van het dorp prijken de hele zomer verzen op verschillende ramen.

De schrijfwedstrijd Vensterverzen is een gezamenlijk initiatief van Dito, Creatief Schrijven vzw en Curieus en is specifiek bedoeld voor bewoners van Vlaamse zorgvoorzieningen en dagcentra. Het thema dit jaar was Jouw leukste dromen.

“Wij kwamen tot onze grote verrassing als winnaar van de provincie West-Vlaanderen uit de bus”, zegt Wendy Vandevelde, ergotherapeut in Het Havenhuis. “Bewoner Philippe schreef de verzen samen met ons.”

Illustratrice Françoise Vanderbeck bracht de verzen woensdag aan op enkele vensterramen in het centrum van Reninge. Zo prijkt onder meer poëzie op verschillende ramen in de Lostraat, woon-zorgcentrum Zilvervogel en uiteraard op de ramen van Het Havenhuis zelf.

Het initiatief kadert ook in 100in1DAY, een internationaal project dat plaatsvindt op zaterdag 25 juni en in België gecoördineerd wordt door Curieus vzw. “Die dag overspoelen we Vlaanderen en Brussel met 100 creatieve en verbindende acties op 1 dag.”, zegt Isabelle Neyt van Curieus vzw.

Vrijdagnamiddag tussen 15 en 16 uur kunnen de buurtbewoners kennis maken met het project tijdens een officiële opening. De verzen blijven nog de hele zomer staan. Reninge is er dus meteen een literaire attractie rijker.