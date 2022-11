Het authentieke vissersleven: Eddy Serie bundelt Oostendse vissersverhalen in ‘De Laatste Jagers’

Ook met zijn voorlopig laatste en meteen vijfde boek ‘De Laatste Jagers’, blijft oud-schipper en reder ter kustvisserij Eddy Serie de chroniqueur van het naoorlogse Oostendse vissersleven.

Oostendenaar Eddy Serie (77) stamt uit een vissersgeslacht. Na de visserijschool kweekte hij als 15-jarige scheepsjongen zeebenen en bleef 33 jaar als kustvisser varen, eerst bij zijn vader Frans, later als schipper en reder van de O.142 Hermes.

Eddy’s eerste boek ‘Nachten op zee’ verscheen in 1994. Hij bundelde in ruim 200 bladzijden zijn belevenissen en visie op de Oostendse kustvisserij. “Schrijven is altijd mijn passie geweest. Het geeft me energie en ontspant me. Ook al leiden mijn pennenvruchten niet altijd tot een boek toch vinden mijn verhalen, ideeën en visie op onze visserij toch altijd een weg naar de lezer.” Zo verscheen zijn roman ‘Arneel de visser’ in afleveringen in dit eigenste blad. Later volgden nog ‘Visserij was de bron’, ‘Wij streden voor onze jachtgebieden’ en ‘Visserijsfeer’. Ook Facebook is een digitaal kanaal voor zijn nooit eindigde stroom aan anekdoten, herinneringen en gedachten.

Dertig jaar geleden was het manuscript van ‘De Laatste Jagers’ al klaar. “Maar ik vermoedde toen dat de tijd en de tekst zelf nog niet rijp waren voor een publicatie. Ik herwerkte de inhoud en presenteer nu in verhaalvorm een tijdsrelaas van het vissersleven in Oostende dat ik met hart en ziel heb mee beleefd in de tweede helft van de 20ste eeuw.”

Sfeerscheppende zwart-witfoto’s

De auteur belicht in evenveel hoofdstukken vier episodes uit het leven van onze vissers ongeveer een halve eeuw geleden. Geïllustreerd met sfeerscheppende zwart-witfoto’s tekent Serie het leven op zee als de bemanning weer koers zet naar de thuishaven en de verwanten aan de wal. Dit zowel aan boord van kustvissers, IJslandvaarders en middenslagtrawlers als van de bokken- en de plankenvisserij.

In een tweede hoofdstuk gidst Eddy de lezer langs de vele toen nog erg florerende visserscafés, dancings en stripteasebars. Maar na de kater wacht weer het water en dus neemt de schrijver ons in een volgend deel mee aan boord en laveren we als lezer mee over dek als de kuil zijn vangst uitspuwt en de vis in het visruim wordt gestockeerd.

In zijn laatste hoofdstuk ‘Oostende rouwt’ evoqueert Eddy Serie een aantal drama’s aan boord en de trieste balans van ‘zij die op zee gebleven zijn’. Maar na de uitvaartdienst wacht weer de kroeg en een nieuwe ‘reis’ voor deze Laatste Jagers.

Fictie

“Alle namen van mijn personages, vaartuigen en kroegen zijn fictief, net als de scheepsnummers. Alleen de naam van café ‘t Fonteintje en cafébaas Pies zijn uit het leven gegrepen”, bekent de auteur. Maar wie deze episode in de visserij heeft meegemaakt zal er een authentieke brok vissersleven in herkennen en is het boek een kroniek van tientallen naoorlogse jaren hard labeur op zee en innige kameraadschap aan de wal.