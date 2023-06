Herman Leenders stelt nieuwe dichtbundel ‘Het Voorland’ voor: Poëzie over de wachtkamer des levens

Dichter en auteur Herman Leenders brengt een nieuwe dichtbundel uit: Het Voorland. Hij stelt die dit weekend voor. De taalvaardige man uit Kruiskerke heeft nu een dozijn werken op zijn palmares – drie prozaboeken en negen dichtbundels – en kreeg daarbij heel wat onderscheidingen. Zo ontving hij 2021 nog de prijs van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (VWS).

Het Voorland, uitgegeven bij De Arbeiderspers, is een bundel zonder afdelingen, zegt Herman Leenders, in wiens vorige bundel Overstekend Wild uit 2020 mens en dier elkaar tegenkomen of met elkaar botsen.

“Het is één groot geheel, bestaande uit 37 gedichten. De gedichten spelen zich af tussen duisternis en licht, tussen rampspoed en geluk, daar waar de meeste mensen zich bevinden: in een tussenin, met een constante va-et-vient. Over deze gedichten hangt een onuitgesproken dreiging, maar ook een geruststellende mist van weemoed en tevredenheid.”

“Er zijn vele scenario’s denkbaar om het halfrond te verlaten”

“Elke mens is op weg naar zijn onvermijdelijke lotsbestemming – de dood – maar leeft ondertussen min of meer gelukkig, onwetend en onschuldig in het voorland, de wachtkamer. Dat is de grenszone tussen land en zee, tussen hemel en aarde, tussen leven en dood, tussen gisteren en morgen. Elk moment kan alles kantelen, op diverse manieren. Er zijn vele scenario’s denkbaar om het halfrond te verlaten.”

De officiële presentatie van de dichtbundel gebeurt op zondag 4 juni om 11 uur in museum Chris Maene Collection, in de Aalterstraat in Ruiselede. Daar leest de auteur voor uit zijn nieuwe bundel, is er pianomuziek van Ferm Devos, en wordt Leenders geïnterviewd door de Nederlandse dichteres Hester Knibbe. Wie erbij wil zijn, moet reserveren via inge@LMBOOKS.be.