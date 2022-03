Henneman, kunstenaar tussen Brugge en Bangor: Boek telt 200 illustraties en reproducties van schilderijen

Zondag 20 maart werd het nieuwe boek van Patrick Vanden Berghe over Valentin Henneman voorgesteld in de kerk van Moerbrugge. Het boek telt 240 pagina’s met 200 illustraties en reproducties van schilderijen van Henneman en wordt full colour gedrukt.

Valentin Henneman werd in 1861 geboren in Oostkamp, in de Beverhoutstraat in Moerbrugge. Hij studeerde aan de Academies van Brugge en Antwerpen en aan het Antwerpse Hoger Instituut voor Kunsten. Daarna verhuisde hij naar Brugge waar hij een veelgevraagd portretschilder werd. Tot diegenen die zich lieten portretteren behoorden burgemeesters, schepenen, adellijke families en religieuzen. In 1904 reisde hij voor het eerst naar de Verenigde Staten. Die trip vormde de start van een volledig nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij stond aan de wieg van de Boothbay Commonwealth Art Colony, een zomerschool voor kunstenaars aan de kust van Maine. Vanaf dan reisde hij zowat elk jaar heen en weer tussen België en de Verenigde Staten. Henneman was genoodzaakt de Eerste Wereldoorlog door te brengen in de Verenigde Staten. Hij trouwde er en vestigde zich definitief in Bangor, Maine. Hij werd er een bekend kunstenaar, niet in het minst door de ijs- en sneeuwsculpturen die hij maakte in zijn voortuin.

Henneman portretteerde burgemeesters en adellijke families, maar hij deed veel meer dan dat

Patenten

Henneman was echter meer dan een kunstenaar. Hij verkreeg ook patenten voor technische uitvindingen, hij gaf lezingen over diverse onderwerpen, hij tekende plannen voor gebouwen en hij experimenteerde met zeewier om zijn landgenoten in België te helpen tijdens de oorlog. Henneman stierf in 1930 in Bangor. (GST)

Het boek kost 29,95 euro en is te verkrijgen in de lokale boekhandels of via Heemkring Oostkamp, te betalen op rekeningnummer BE39 7380 0147 4119 met vermelding ‘boek Henneman’. Wil je het boek laten opsturen? Dan komt er nog 8 euro verzendingskosten bij. Info: PatrickVandenberghe@gmx.net of 0485 760 735.