Heiligen in het Brugse straatbeeld: Benoit Kervyn de Volkaersbeke brengt inventaris van heiligenbeelden uit

Wie door de Brugse straten wandelt, kan niet naast de vele beelden op hoeken en gevels kijken. Vaak gaat het om Mariabeelden, maar ook beelden van heiligen zijn ruim aanwezig. Over die laatsten maakte Benoit Kervyn de Volkaersbeke (64) een inventaris op die recent in boekvorm verscheen.

Met Heiligenafbeeldingen in het Brugse straatbeeld is Benoit Kervyn niet aan zijn proefstuk toe wat betreft het opstellen van inventarissen. Al eerder verschenen van zijn hand ’t Onze Vrowtjie an mien fasaade: geschiedenis, iconografie en inventarisatie van Mariabeelden langs Brugse strate… (2010) en Wapenschilden in de Brugse straten (2020).

Link met Brugge

“Al tijdens het opmaken van de vorige inventarissen viel het mij op dat er behalve Mariabeelden, ook veel beelden van heiligen in het straatbeeld te vinden zijn”, aldus Benoit Kervyn. “Er zijn heel wat bekende heiligen bij, maar ook heiligen waarvan niet meteen duidelijk is wie ze zijn of wat hun link is met Brugge. Na het (opnieuw) afwandelen van alle Brugse straten, weet ik wel beter.” De heiligenafbeelding die (naast die van Maria) het meest voorkomt in Brugge, is die van Jozef. Benoit Kervyn telt er 27. Een heilige die je niet onmiddellijk in de stad verwacht, is bijvoorbeeld Lambertus. Zijn aanwezigheid gaat terug naar 1467, toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute de stad Luik innam en hij onder andere het beeld van Lambertus naar Brugge bracht.

Engelen

Het boek bevat ook twee aanvullende artikelen. Het eerste is van de hand van Adelbert Denaux en is getiteld Over heiligen en heiligenbeelden. Het tweede is van Karel Platteau en gaat over engelen in het Brugse straatbeeld. Engelen zijn immers geen wezens van vlees en bloed, dus bestaan er van hen geen levensbeschrijvingen, noch relikwieën. Wie bij Platteau de aartsengel Michiel zoekt, is er aan voor de moeite, maar je vindt hem wel in de inventaris van Benoit Kervyn. (CW)

‘Heiligenafbeeldingen in het Brugse straatbeeld’ van Benoit Kervyn de Volkaersbeke telt 232 bladzijden en is geïllustreerd. Het boek is een uitgave van Brugge-Mariastad en is verkrijgbaar in de boekhandel.