Heemkundigen pennen jaarboek vol

Tijdens een receptie in het gemeentehuis stelde de Heemkundige Kring het jaarboek van 2024 voor. Ze zijn hiermee aan de twintigste editie toe. Het jaarboek is vanaf nu te koop in het gemeentehuis. De pennenridders zijn meestal trouwe medewerkers. Martin Callens en Dirk Ameye hebben het over oude bidprentjes. Gabriel Houthoofd heeft het over oude straatnamen en plaatsnamen. Je komt alles te weten over Arnaut Van Geluwe en er is het vluchtverhaal van Rudolf Dewaele. Ardooie tussen 1943 en 1993 komt uit de pen van Lucien Van Acker. Christine Hollevoet en Greta Geeraert hebben het over een eeuw KAV. Dirk Ameye bekeek een cynscontract uit 1840. Jan David trekt ten oorlog met Koolskampse soldaten. Met Bernard De Witte gaan we naar Cinex, de bioscoop. Jaak Heytens heeft het over de vuurwerkmakerij. Een jaarboek kost vijftien euro. Er zijn ook nog vorige edities te verkrijgen. (foto JM)