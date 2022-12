Heemkundige kring stelt gloednieuw jaarboek voor

Op de eerste zondag van december kwamen de Ardooise pennenridders van het verleden samen om hun jaarboek voor te stellen. Stuk voor stuk brengen ze boeiende reportages

Fier met het geleverde werk kwamen de leden van de heemkundige kring hun nieuwe jaarboek presenteren in het gemeentehuis, waar de publicatie nu ook verkrijgbaar is. Het bevat reportages van bij ons.

Lucien Van Acker heeft het daarin over de gemeentelijke bibliotheek en haar bewoners. Van Christine Hollevoet en Greta Geeraert is de bijdrage over honderd jaar KAV. Dit eeuwfeest werd onlangs nog gevierd. Jan David heeft het over de aanwezigheid van de Antwerpse studenten in Ardooie en Koolskamp die op vlucht waren voor de bombardementen.

Wie waren de Stevenisten van Ardooie en Koolskamp? Lucien Van Acker weet er alles over en deelt zijn kennis. Kamiel Glas is een Koolskampnaar in de IJzertoren. Een verhaal van de hand van Daniel Glas. Gabriel Houthoofd is dan weer aan een interessante reeks bezig over de straatnamen in Ardooie. Hij breide er een vervolg aan.

Jeugdbewegingen

Ook Geert Devriese is aan een aardige reeks bezig. Hij dook in de geschiedenis van de Ardooise jeugdbewegingen waarvan er heel wat verdwenen zijn. Nu gaat het over de KJM.

Lucien Van Acker heeft het nog over ‘les bibliophils campagnards d’Ardoye’. Jan David gaat in een bijdrage op pad met de Koolskampse begijntjes. Henri De Bondt is een ‘onbekende beroemde’ Ardooienaar. Wie was hij? Wat deed hij? Lucien Van Acker legt het van naaldje tot draadje uit. Thomas Bostoen en Dirk Ameye hebben het tot slot over de negenjarige oorlog in Koolskamp.

Het boek wordt te koop aangeboden vanaf nu in het gemeentehuis en kost 12 euro.

(JM)