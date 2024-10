Heemkundige kring geeft boek ‘Ieder zijn verhaal’ van Daisy Decoene uit: “Soms straf, soms aangrijpend”

De Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila geeft eind dit jaar het boek ‘Ieder zijn verhaal’ uit. Voorzitster en auteur Daisy Decoene belicht aan de hand van menselijke verhalen het leven in Dadizele tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Dadizeelse Daisy Decoene schreef in het verleden al twee boeken over de Eerste Wereldoorlog. Met ‘Ieder zijn verhaal – Sterke getuigenissen over WOII in Dadizele’ is er binnenkort ook een boek van haar hand beschikbaar, waarin de Tweede Wereldoorlog aan bod komt.

“Enkele bestuursleden van de heemkundige kring hebben in de jaren 2009, 2010 en 2011 de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog geïnterviewd. We vonden dat toen het ideale moment omdat die mensen al vrij oud waren. We wilden hun getuigenissen niet verloren laten gaan. Achteraf bleek dat een goed idee te zijn. De meeste van die mensen zijn inmiddels spijtig genoeg inmiddels overleden”, aldus Daisy Decoene.

Naar de Ardennen

Tijdens die interviews lieten heemkundigen Alma Samyn, Paul Demyttenaere, Mia Bekaert, wijlen Gerdy Verstraete, Ann Vandenbussche en Daisy Decoene zowel mannen als vrouwen aan het woord die de oorlog van dichtbij hadden beleefd. “We zijn bijvoorbeeld een oud-militair in de Ardennen gaan opzoeken en ook een vluchtelinge uit Dilbeek vertelde over haar tijd in Dadizele. Daarnaast hebben we ook verschillende Dadizelenaars laten vertellen over hun oorlogstijd.”

Aanvankelijk wisten de leden van de heemkundige kring niet wat ze met de interviews zouden doen. Even speelde het idee om er een presentatie mee te maken, maar dat werd uiteindelijk niet gedaan. “Het belangrijkste was dat we die veertigtal interviews hadden. Het zijn stuk voor stuk menselijke verhalen, vanuit de buik verteld. Soms straf, soms aangrijpend, soms dramatisch of met een komisch randje.”

Dagboek van een oorlogsburgemeester

Inmiddels is het tachtig jaar geleden dat de gemeente Dadizele bevrijd werd. “Het ideale moment dus om toch iets met die getuigenissen te doen. Ook verschillende familieleden van geïnterviewden moedigden ons aan om er iets mee te doen. Het boek is echter veel meer geworden dan die veertig interviews alleen”, aldus Daisy.

Zij heeft namelijk ook het dagboek van oorlogsburgemeester Gerard Ingelbeen in het boek verwerkt. “Zo komen we meer te weten over zijn aanhouding in september 1944 tot aan zijn vrijlating in juli 1947.” Een ander hoofdstuk in ‘Ieder zijn verhaal’ is gebaseerd op het interview van Kenny de Saedeleer over zijn drie grootooms die Oostfronters waren. “Kenny heeft zelf de tekst ruim aangevuld en nog drie andere Dadizeelse Oostfronters besproken.”

In een ander gedeelte van het boek komen de lokale burgerslachtoffers aan bod. “Hoe hebben onze dorpsgenoten dit stukje bewogen geschiedenis ervaren? Wat zijn de verhalen van de vluchtelingen die hier neerstreken? Hoe beleefden de kinderen de oorlog? Met dit boek proberen op vele vragen over het leven tijdens WOII te beantwoorden.”

270 bladzijden dik

Daisy werkte ruim twee jaar aan het boek. “Ik neem nergens een standpunt in en beperk me tot de weergave van de feiten of getuigenissen. Deze geschiedenis mag niet verloren gaan en dat is altijd mijn doel geweest. Met tal van menselijke verhalen heb ik geprobeerd om een correct beeld te geven van hoe het er in Dadizele tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe ging.”

Het eindresultaat is een dik boek met 270 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd met zo’n 150 foto’s. “Dit boek is een niet te missen uitgave voor alle Dadizelenaars, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog is het erg interessant.”

Boek bestellen

Het boek wordt eind dit jaar verwacht. Maar inmiddels kan men het al bestellen voor 32 euro. Eens het boek verschenen is, kost het 37 euro. Wie het boek wil bestellen kan 32 euro overschrijven op het rekeningnummer BE56 8600 1180 5888 van de heemkundige kring Dadingisila vzw, met vermelding van jouw emailadres.